Адам Пийти потвърди желанието си да участва на Игрите в Лос Анджелис 2028

Адам Пийти заяви, че се стреми да продължи да се подобрява след победата си на 100 метра бруст на шампионата поплуване на Великобритания, тъй като се стреми да участва в четвъртите си олимпийски игри на игрите в Лос Анджелис през 2028 гoдина.

Пийти даде време от 58.97 секунди във вторник и завърши пред световния шампион за юноши Филип Новацки, който е втори с 59.39, а третата позиция зае Макс Морган с 59.56.

„Не мислех, че мога да постигна този резултат, така че това е базовата линия, но мисля, че мога да постигна и около 57 секунди. Аз съм състезател и просто искам да извлека най-доброто от себе си“, каза шесткратният олимпийски медалист, цитиран от агенция Ройтерс.

Британецът, чието време е второто най-добро за сезона след резултата на японеца Шин Охаши от 58.67, каза, че е очаквал да постигне над 59 секунди.

„Просто си казах: „Какво имам да губя?“ И нямаше нищо, така че защо да не дам всичко и да не рискувам. И се получи. Все още съм силно отдаден на спорта. Тренирам почти всеки ден. Обичам да плувам, така че искам да прекарвам колкото се може повече време във водата“, добави той.

Миналата година Пийти заяви, че планира да добави 50 метра бруст към олимпийската си програма. Той може да стане най-възрастният британски плувец, спечелил олимпийски златен медал през 2028-а, когато ще бъде на 33 години.