Двукратен олимпийски шампион изненадващо се пенсионира: Тялото ми ми казва да спра

Олимпийският шампион в бадминтона от Токио 2020 и Париж 2024 Виктор Акселсен обяви оттеглянето си от спорта заради "постоянни проблеми с гърба", които му пречат да тренира и играе на най-високо ниво.

"Оттеглям се не защото искам да се пенсионирам, а просто защото не съм в състояние да провеждам необходимите тренировки. Да приема това положение бе невероятно трудно, защото всъщност все още имам много мотивация, желание и радост да играя. Но стигнах до точка, при която тялото не ми позволява да продължа. Ето защо казвам, че не съм аз този, който е взел решението. За съжаление, тялото ми го направи вместо мен", заяви той.

“Както повечето хора знаят, от доста време се боря с гърба си. След операцията през април миналата година и дълъг процес на рехабилитация, за съжаление имах отново проблеми през октомври. След тези турнири не можах да играя или да тренирам на необходимото ниво. Затова съм принуден да взема това изключително трудно решение. То е взето след консултация с хирурга, който ме оперира миналата година, както и с лекарите, с които съм работил. Те казват, че с болката, която изпитвам сега, може да се наложи друга операция и ако тя не мине добре, може да се наложи дори по-сериозна процедура. Във всеки случай това би означавало, че няма да мога да се състезавам на необходимото ниво. Така че просто тялото ми ми казва да спра и трябва да следвам съветите на лекарите си“, каза Акселсен.

Акселсен е един от най-успешните състезатели в спорта си, като има и две световни титла (2017, 2022), три титли на Европа (2016, 2018, 2022) индивидуално. Той бе на първо място в световната ранглиста в продължение на 183 седмици.

"Постигнах всичко, за което мечтаех. Това е довиждане като играч, но не казвам сбогом на бадминтона окончателно", добави датчанинът. Той изигра последния си мач през ноември на Откритото първенство на Франция в Париж.