Резултати от НХЛ

  • 15 апр 2026 | 08:17
Резултати от НХЛ

В ранните часове на 15-и април (сряда) се изиграха девет нови мача от редовния сезон НХЛ на САЩ и Канада, който се приближава все повече до своя край. След техния край в класирането на четирите дивизии водят отборите на Бъфало Сейбърс (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Вегас Голдън Найтс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс (Столична). До края на редовния сезон остават броени дни, като последните срещи от първата фаза на Лигата ще се изиграят на 17-и април (петък).

ЕТО И КРАЙНИТЕ РЕЗУЛТАТИ:

Бостън Бруинс - Ню Джърси Девилс 4:0 (4:0 0:0 0:0)

Кълъмбъс Блу Джакетс - Вашингтон Кепиталс 1:2 (0:0 1:1 0:1)

Ню Йорк Айлъндърс - Каролина Хърикейнс 1:2 (1:0 0:1 1:0)

Филаделфия Флайърс - Монреал Канейдиънс 4:2 (2:0 1:2 1:0)

Минесота Уайлд - Анахайм Дъкс 3:2 (1:1 1:0 1:1)

Калгари Флеймс - Колорадо Аваланч 1:3 (0:0 1:1 0:2)

Юта Мамът - Уинипег Джетс 5:3 (1:0 1:1 3:2)

Сент Луис Блус - Питсбърг Пенгуинс 7:5 (1:3 3:1 3:1)

Ванкувър Канъкс - Лос Анджелис Кингс 4:3* след продължение - 3:3 (1:1 2:2 0:0) в редовното време, 1:0 в продължението

Програмата на Лигата продължава и в утрешния 16-и април (четвъртък), когато ще видим шест нови мача. Първите три от тях започват в 2:00 часа българско време.

