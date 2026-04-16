Изиграха се шест мача от НХЛ, идната нощ приключва редовният сезон

В ранните часове на 16-и април (четвъртък) се изиграха шест нови мача от НХЛ на САЩ и Канада, който се приближава все повече до своя край. Това бе предпоследният ден от редовния сезон на Лигата, която приключва в утрешния 17-и април (петък).

ЕТО И КРАЙНИТЕ РЕЗУЛТАТИ:

Бъфало Сейбърс - Далас Старс 5:6* след продължение и дузпи - 3:3 (1:1 2:2 0:0) в редовното време, 0:0 в редовното време, 2:3 при дузпите

Тампа Бей Лайтнинг - Ню Йорк Рейнджърс 2:4 (0:1 1:3 1:0)

Флорида Пантърс - Детройт Ред Уингс 8:1 (1:0 4:1 3:0)

Отава Сенатърс - Торонто Мейпъл Лийфс 3:1 (1:0 1:0 1:1)

Чикагпо Блекхоукс - Сан Хосе Шаркс 5:2 (0:1 1:1 4:0)

Вегас Голдън Найтс - Сиатъл Кракен 4:1 (0:0 1:1 3:0)

Вече всичко е ясно по отношение на това кои отбори от четирите дивизии ще продължат към плейофите и това са:

Атлантическа: Бъфало Сейбърс, Тампа Бей Лайтнинг, Монреал Канейдиънс, Бостън Бруинс, Отава Сенатърс

Централна: Колорадо Аваланч, Далас Старс, Минесота Уайлд, Юта Мамът

Тихоокеанска: Вегас Голдън Найтс, Едмънтън Ойлърс, Анахайм Дъкс, Лос Анджелис Кингс

Столична: Каролина Хърикейнс, Питсбърг Пенгуинс, Филаделфия Флайърс



В последния ден от редовния сезон ще се изиграят също шест мача. Ето и тяхната програма:



От 2:30 часа: Юта Мам - Сент Луис Блус

От 3:00 часа: Нешвил Предейтърс - Анахайм ДъксЮ

От 3:00 часа: Уинипег Джетс - Сан Хосе Шаркс

От 4:00 часа: Калгари Флеймс - Лос Анджелис Кингс

От 4:00 часа: Едмънтън Ойлърс - Ванкувър Канъкс

От 5:00 часа: Колорадо Аваланч - Сиатъл Кракен