  • 16 апр 2026 | 08:28
Изиграха се шест мача от НХЛ, идната нощ приключва редовният сезон

В ранните часове на 16-и април (четвъртък) се изиграха шест нови мача от НХЛ на САЩ и Канада, който се приближава все повече до своя край. Това бе предпоследният ден от редовния сезон на Лигата, която приключва в утрешния 17-и април (петък).

ЕТО И КРАЙНИТЕ РЕЗУЛТАТИ:

Бъфало Сейбърс - Далас Старс 5:6* след продължение и дузпи - 3:3 (1:1 2:2 0:0) в редовното време, 0:0 в редовното време, 2:3 при дузпите

Тампа Бей Лайтнинг - Ню Йорк Рейнджърс 2:4 (0:1 1:3 1:0)

Флорида Пантърс - Детройт Ред Уингс 8:1 (1:0 4:1 3:0)

Отава Сенатърс - Торонто Мейпъл Лийфс 3:1 (1:0 1:0 1:1)

Чикагпо Блекхоукс - Сан Хосе Шаркс 5:2 (0:1 1:1 4:0)

Вегас Голдън Найтс - Сиатъл Кракен 4:1 (0:0 1:1 3:0)

Вече всичко е ясно по отношение на това кои отбори от четирите дивизии ще продължат към плейофите и това са:

Атлантическа: Бъфало Сейбърс, Тампа Бей Лайтнинг, Монреал Канейдиънс, Бостън Бруинс, Отава Сенатърс
Централна: Колорадо Аваланч, Далас Старс, Минесота Уайлд, Юта Мамът
Тихоокеанска: Вегас Голдън Найтс, Едмънтън Ойлърс, Анахайм Дъкс, Лос Анджелис Кингс
Столична: Каролина Хърикейнс, Питсбърг Пенгуинс, Филаделфия Флайърс


В последния ден от редовния сезон ще се изиграят също шест мача. Ето и тяхната програма:

От 2:30 часа: Юта Мам - Сент Луис Блус
От 3:00 часа: Нешвил Предейтърс - Анахайм ДъксЮ
От 3:00 часа: Уинипег Джетс - Сан Хосе Шаркс
От 4:00 часа: Калгари Флеймс - Лос Анджелис Кингс
От 4:00 часа: Едмънтън Ойлърс - Ванкувър Канъкс
От 5:00 часа: Колорадо Аваланч - Сиатъл Кракен

Още от Зимни спортове

Тервел Замфиров: Уверен съм, че Малена ще се върне по-силна

Тервел Замфиров: Уверен съм, че Малена ще се върне по-силна

  • 15 апр 2026 | 15:09
  • 529
  • 0
Бащата на Малена: Новините са добри, тя ще кара на същото ниво още следващия сезон

Бащата на Малена: Новините са добри, тя ще кара на същото ниво още следващия сезон

  • 15 апр 2026 | 15:03
  • 10674
  • 13
Монреал не успя да си осигури домакинско предимство за плейофите след загуба от Филаделфия

Монреал не успя да си осигури домакинско предимство за плейофите след загуба от Филаделфия

  • 15 апр 2026 | 11:14
  • 292
  • 0
Каролина завърши редовния сезон в НХЛ с победа над Айлъндърс

Каролина завърши редовния сезон в НХЛ с победа над Айлъндърс

  • 15 апр 2026 | 11:08
  • 580
  • 0
Александър Овечкин направи асистенция във вероятно последния си мач в НХЛ

Александър Овечкин направи асистенция във вероятно последния си мач в НХЛ

  • 15 апр 2026 | 11:04
  • 1839
  • 4
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 15 апр 2026 | 08:17
  • 646
  • 0
Водещи Новини

Байерн елиминира Реал Мадрид в зрелище от друг свят

Байерн елиминира Реал Мадрид в зрелище от друг свят

  • 15 апр 2026 | 23:57
  • 110439
  • 590
Мъдра игра на Арсенал запази аванса от първия мач и прати лондончани на полуфинал

Мъдра игра на Арсенал запази аванса от първия мач и прати лондончани на полуфинал

  • 16 апр 2026 | 00:06
  • 55016
  • 68
Монтана и Славия закриват редовния шампионат с важен мач и за двата тима

Монтана и Славия закриват редовния шампионат с важен мач и за двата тима

  • 16 апр 2026 | 07:55
  • 3345
  • 6
Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

  • 16 апр 2026 | 08:05
  • 4335
  • 7
Нов голям провал на Лудогорец - титлата вече изглежда мираж

Нов голям провал на Лудогорец - титлата вече изглежда мираж

  • 15 апр 2026 | 22:20
  • 110563
  • 732
Героят на Арда "наказа" Лудогорец и обяви Левски за шампион

Героят на Арда "наказа" Лудогорец и обяви Левски за шампион

  • 15 апр 2026 | 22:39
  • 39754
  • 34