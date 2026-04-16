Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Бойко Борисов стъпва на новата "Армия"
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Детронираният шампион Флорида завърши редовния сезон с убедителна победа

Детронираният шампион Флорида завърши редовния сезон с убедителна победа

  • 16 апр 2026 | 09:23
  • 298
  • 0
Детронираният шампион Флорида завърши редовния сезон с убедителна победа

Детронираният шампион Флорида разгроми гостуващия Детройт с 8:1, но и двата отбора отпадат, след като не успяха да се класират за директните елиминации за купа "Стенли".

Люк Кънин се отличи с два гола и асистенция, а Майк Бенинг добави две попадения за третия пореден успех на домакините, но това е малка утеха за тима в края на сезона, в който те няма да защитават титлата си, спечелена в предишните два сезона.

Детройт дълго време беше в позиция за класиране в плейофите, но слаба серия в края на кампанията с 10 загуби в последните 13 мача се оказа решаваща.

Уайът Джонстън вкара решаващата дузпа, а Далас спечели гостуването си на победителя в Атлантическата дивизия Бъфало  с 4:3. Тексасците завършиха на второто място в Западната конференция със 112 точки и в първия кръг на елиминациите ще играе срещу Минесота.

Отава спечели канадското дерби срещу гостуващия Торонто с 3:1. Домакините си осигуриха втората "уайлд кард" за елиминациите на Изток след серия от шест победи в последните си осем двубоя и завършват кампанията с 99 точки. В първия кръг на плейофите Отава ще се изправи срещу шампиона в конференцията Каролина, който приключи редовния сезон със 113 точки.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

