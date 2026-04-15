  Плей-ин турнирът в НБА започна! Следете първите мачове със Sportal.bg

Плей-ин турнирът в НБА започна! Следете първите мачове със Sportal.bg

Плей-ин турнирът в НБА започна! Следете първите мачове със Sportal.bg

В ранните часове на 15-и април (сряда) се играят първите два мача от плей-ин турнира в НБА на САЩ и Канада за сезон 2025/2026. Sportal.bg ви предлага да проследите развитието на първите срещи след края на редовния сезон в реално време.

Първи на паркета излизат представителите на Източната конференция, където се води свирепа битка за топ 6 буквално до последната сирена.

Торонто спечели битката за топ 6 на Изток, Орландо и Филаделфия ще играят в плей-ин турнира

В 2:30 часа българско време стартира двубоят между Шарлът Хорнетс и Маями Хийт, които завършиха съответно на осмо и девето място в рамките на редовния сезон. Загубилият този мач няма да има право на поправителен изпит и поражението ще означава край на кампанията. Победителят от своя страна, ще се изправи срещу загублия битката между Филаделфия 76ърс и Орландо Меджик.

В 5:00 часа започна и схватката на Запад, където в рамките на редовния сезон всичко бе ясно отдавна по отношение на класиралите се в топ 6, но в последния ден от кампанията се реши битката за осмото място, даващо право на поне една грешка в плей-ин турнира.

Портланд спечели битката за осмото място на Запад, Клипърс няма да има право на повече грешки

Портланд успя да го направи и така днес предстои да се изправи в гостуване на завършилия на седмото място Финикс Сънс.

Загубилият този мач ще играе с по-силния измежду деветия ЛА Клипърс и десетия Голдън Стейт Уориърс. Както този, така и другият Източен мач от полуфиналите в плейофния турнир ще се изиграят в утрешния 16-и април (петък). Същинската част от плейофите пък стартира в нощта на 18-и срещу 19-и април (събота срещу неделя) с четири сблъсъка.

Георги Глушков връчи на кмета на Монтана Златко Живков Златна топка

Георги Глушков връчи на кмета на Монтана Златко Живков Златна топка

Баскетболистките на Монтана 2003 започнаха с успех срещу Рилски спортист защитата на титлата на България

Баскетболистките на Монтана 2003 започнаха с успех срещу Рилски спортист защитата на титлата на България

Саша Обрадович преди ключовия мач с Реал: Важно е да сме спокойни

Саша Обрадович преди ключовия мач с Реал: Важно е да сме спокойни

Юлияна Вълчева: Имахме доста по-големи очаквания

Юлияна Вълчева: Имахме доста по-големи очаквания

Две от звездите на ПАО разкриха историята на татусите си

Две от звездите на ПАО разкриха историята на татусите си

Златка Маданкова: Дадохме всичко от себе си

Златка Маданкова: Дадохме всичко от себе си

10 години по-късно Атлетико отново го направи! "Дюшекчиите" нокаутираха Барса по болезнен начин и са на полуфинал

10 години по-късно Атлетико отново го направи! "Дюшекчиите" нокаутираха Барса по болезнен начин и са на полуфинал

Ливърпул този път заслужаваше повече срещу ПСЖ, но "златният" Дембеле попари "Анфийлд"

Ливърпул този път заслужаваше повече срещу ПСЖ, но "златният" Дембеле попари "Анфийлд"

Драма в 5 части! Левски излъга ЦСКА и е на финал

Драма в 5 части! Левски излъга ЦСКА и е на финал

Ботев влетя в битките за Европа след бой в Добрич, но ще чака услуга от последния

Ботев влетя в битките за Европа след бой в Добрич, но ще чака услуга от последния

Ето доклада на Бербатов пред спортните федерации (видео)

Ето доклада на Бербатов пред спортните федерации (видео)

България стартира 2026 година с мач срещу Украйна

България стартира 2026 година с мач срещу Украйна

