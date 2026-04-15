Николай Желязков: Много тежка серия, успехът ни дава глътка въздух преди финала

Николай Желязков коментира победата над ЦСКА, която класира водения от него Левски София за финалните серии в в efbet Супер Волей. Шампионите надвиха вечния си съперник с 3:2 (23:25, 25:15, 18:25, 25:19, 17:15) в столичнат зала "Христо Ботев", което ги класира за трета поредна година за битката за титлата, след като спечериха 1/2-финалите с 3-1 успеха. На финала “сините” ще срещнат победителя от другия полуфинал Локомотив Авиа (Пловдив) - Нефтохимик 2010 (Бургас). Вицешампионите водят с 2-1 победи, а Желязков сподели, че няма предпочитания за конкретен съперник на финала.

"Мисля, че всички видяхте колко беше тежка серията, независимо, че в редовния сезон бяхме победили ЦСКА сравнително лесно. Винаги плейофните мачове са други, тежки. Аз съм безкрайно щастлив, че успяхме да затворим срещата днес, защото това ни дава глътка въздух повече за финала. Що се отнася до мачовете - видяхте колко инфарктни феймове, обрати през цялото време, но смятам, че това, което наклони в наша посока е, че във важни моменти успяхме да отиграем по-добре определени ситуации, което ни даде крайния резултат.

Трябва да отдадем дължимото и на ЦСКА, играха силно, дадоха всичко от себе си. Те нямаше какво да губят, но за тях беше последна възможност - за нас не. Важното е, че успяхме да се съвземем, след като губехме с 1:2, да успеем да спечелим четвъртия гейм и да бъдем достатъчно концентрирани в петия. Смятам, че успяхме да надиграем, да надхитрим ЦСКА във важните моменти и съм щастлив от този факт, защото в крайна сметка ние играем на финал за трета поредна година.

Много е трудно да отговоря на този въпрос, защото серията там също е доста динамична, няма как да се предположи кой ще спечели - дали Нефтохимик или Локомотив. До момента там домакинствата играят ключова роля. И двата отбора имат своите силни и слаби страни, много е трудно да се предположи. Аз за себе си никога не съм имал предпочитание и сега няма да ви кажа кой предпочитам. Нямам такива, защото смятам, че и двата отбора имат наистина своите достойнства. Важното е ние да се подготвим добре за тази серия.

Светослав Гоцев имаше един малък технически проблем, който предпочитахме, ако има възможност да го запазим и евентуално ако се налага може да го имаме в тестето с карти за петия мач, но слава богу, имаше възможност да влезе да играе", каза Желязков.