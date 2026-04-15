Тодор Скримов: Изиграхме изключително тежки мачове

Тодор Скримов коментира победата над ЦСКА, която класира Левски за финалните серии в в efbet Супер Волей. "Сините" удариха вечния съперник с 3:2 (23:25, 25:15, 18:25, 25:19, 17:15) в столичната зала “Христо Ботев” и спечелиха полуфиналите с 3-1 успеха, което има гарантира битката за трофея за трета поредна година. Скримов бе избран за MVP в полуфиналната серия, а в четвъртия и последен мач от финалната четворка състезателят на шампионите добави още 17 точки (3 аса, 56% ефективност в атака, 53% перфектно и 84% позитивно посрещане - +7). На финала “сините” ще срещнат победителя от другия полуфинал Локомотив Авиа (Пловдив) - Нефтохимик 2010 (Бургас). Вицешампионите водят с 2-1 победи.

"Трудно е, меко казано. Както видяхте, изключително тежки мачове. Особено тук, в тази зала. Мисля, че все пак успяхме да се съберем, да запазим концентрация, да победим, въпреки това че не играхме най-добрия си волейбол. Определено на моменти дори имаше неща, които не съм виждал от много време да правим, нямам обяснение за това. Може би сме прекалено нервни, тепърва ще правим някакви разбори. Въпреки слабата игра на моменти успяхме да победим, което в крайна сметка е най-важното в плейофите.

Има достатъчно време до следващия мач, така че започваме да се възстановяваме, да тренираме, да се готвим, а между мачовете в самата серия вече е много трудно. Мачове на всеки три дни - общо взето няма време за нищо, само три дни и мислим за следващия мача.

Очаквания? Не знам. Аз казах, според мен Локо има предимство, особено в тяхната зала, където евентуално може да е петата среща, така че смятам, че ще бъде Локото, но може и да са Нефтохимик - не знам", каза Скримов.