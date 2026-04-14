Фен на Левски: 55 минути бяхме като в миша дупка - деца и възрастни! Апелирам да се вземат мерки

Феновете на Левски са стояли заключени на Националния стадион близо час след края на дербито с ЦСКА, завършило 1:1 вчера. Привърженикът на "сините" Георги Щерев се свърза със Sportal.bg и описа премеждието, което е имал заедно с детето си, блокирани пред един от изходите на сектор "Б". Родителят апелира българските институции да вземат мерки. Той свидетелства, че полицаите са отказали да пуснат на въздух пред сектора поне децата и хората на възраст, като подкрепи разказа си с видеоклип.

"Казвам се Георги Щерев и преди всичко съм баща на дете, което заведох за първи път да гледа Вечното дерби. След като приключи мачът, всички хора поискаха да излязат през входовете на сектор "Б", всички бяха залостени. Целият сектор. Той беше пълен до дупка, имаше много деца. Беше казано, че трябва да изчакаме да излязат първо домакините. Създаде се предпоставка децата да бъдат сплескани при металната врата. Помолихме полицаите да пуснат майките с деца да излязат, а останалите да останем да си чакаме. Имаше и хора на по 60-70 г. Казаха ни, че няма да има компромис, държаха се вулгарно, подсмихваха се и не направиха нищо, за да изкарат дечицата.

Ефектна хореография с разярен бик и испанско послание от феновете на Левски

Нямаше нито вода, нито тоалетна. Нямаше къде да седнат – нито децата, нито възрастните хора. На въпросите кой е отговорен за това нещо никой от полицаите не даде отговор. Събрахме децата отпред на решетката, но нищо не стана. Точно 55 минути бяхме като в миша дупка. Случаят "Индиго"? Точно същото нещо си говорехме там всички бащи и майки. Имаше човек на 80 години, всичко може да се случи – може да получи инфаркт на заключена врата, не дай боже. Той беше назад, направихме всичко възможно да го изкараме този човек, но никой не пое инициативата.

Помощникът на Веласкес: Тежък удар, момчетата са тъжни

Това не е за първи път на Вечното дерби. Апелирам да се вземат мерки. В Бразилия футболното хулиганство е на много високо ниво, но от "Маракана" се излиза за десет минути, бил съм лично. А "Маракана" няма нищо общо с "Васил Левски". Всичко е до организация. Пред входа имаше поне 50 полицая. Тоест, можеха да пуснат децата и възрастните хора, да ги обградят и да изчакат на въздух да си тръгнат домакините. Казаха, че имат заповед и не могат да я нарушават, това е. Попитах ги дали имат деца, те се подхилваха.

Георги Костадинов: Дали влизаме като фаворити за титлата в плейофите? Левски винаги е фаворит

На 100% ще потърся отговор от институциите. Няма да го оставя така. Трябва да искаме обяснение защо нашите деца трябва да бъдат затворници. Няма да заведа моето дете следващия път на дербито. Всичко беше страхотно организирано в сектор "Б", нямаше предпоставки за насилие, до този момент, в който държавата разплака моето дете. Дъщеря ми сама няма да иска да ходи повече на мач", заяви Георги Щерев пред Sportal.bg.