Фонсека търсел определена реакция от Ендрик с отправените критики

Старши треньорът на Лион Пауло Фонсека заяви, че е критикувал Ендрик, за да провокира реакция от футболиста на френския отбор. Португалският треньор изрази недоволство преди срещата на "хлапетата" срещу Лориен от представянето на 19-годишния нападател, който играе под наем от Реал Мадрид: "Очаквам повече, той трябва да направи значително повече."

Във въпросния мач от Лига 1, спечелен с 2:0 от Лион в неделя, Ендрик направи асистенция. Бразилецът е отбелязал само един гол в последните си 11 мача.

"Един треньор трябва да намери стратегия, за да провокира реакция от своите играчи - точно това направих и аз. Казах го, за да провокирам реакция и я видях. Да, говорихме. Ендрик е млад играч, много позитивен човек и наистина харесвам характера му. На 19 години той преминава през период на еволюция и промяна, но говорихме и всичко е наред", каза Фонсека, цитиран от медиите във Франция.

"Endrick entendeu"



Técnico do Lyon, Paulo Fonseca explica ‘provocação’ a brasileiro

https://t.co/myx8y8APdx — Trivela (@trivela) April 13, 2026

Лион се намира на пето място в класирането с актив от 51 точки.

