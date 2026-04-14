Две от звездите на ПАО разкриха историята на татусите си

Хуанчо Ернангомес и Джериън Грант открехнаха завесата към по-лична част от живота си, разказвайки за татуировките, които вече имат, както и за тези, които планират да си направят в бъдеще, с подчертан… „зелен“ елемент.

Испанският национал не скри желанието си да свърже тялото си с преживяванията си в Панатинайкос, заявявайки: „Искам да си направя на десния крак неща, свързани с Панатинайкос. Гръцки неща, гръцки богове. Евролигата, надявам се да спечелим още купи от Евролигата.“ Връзката му с татуировките обаче започва много рано и е съпътствана от особени истории.

Както разкри, първата му татуировка е била цвете на китката – избор, който изобщо не се е харесал на майка му. Ситуацията станала още по-напрегната със следващите рисунки – две птици на гърба и часовник – в резултат на което, както той каза, „майка ми ме изгони от вкъщи за 10 дни“, което го накарало да остане при домакина на Естудиантес.

От своя страна, Джериън Грант подчерта значението на семейството в собствения си подход: „За мен това са децата ми и все още не съм направил нищо конкретно за тях. Със сигурност е нещо, което искам да направя, а след това и за Панатинайкос.“ Американският гард, който вече трета година е с „детелините“, наблегна особено на емоционалната връзка, която е развил:

„Тук съм от три години и това наистина стана много важно за мен. Така че в бъдеще мисля, че тези две неща ще станат татуировки. Наистина ми харесва тук.“

Вече една от най-характерните му татуировки е тази на гърба му, където е изписано „Family Over Everything“, придружено от четири „J“, които съответстват на инициалите на имената на братята му.

Снимки: Gettyimages