Алекс Грозданов и Богданка Любин са на победа от финала в Полша

Богданка ЛУК Любин и Алекс Грозданов са съвсем близо до класиране за финалите в първенството по волейбол в Полша. Българският национал реализира 9 точки за успеха на шампионите с 3:1 (25:27, 25:14, 26:24, 25:22) в гостуването срещу Пройект Варшава.

Уилфредо Леон беше най-резултатен в полза на победителите с 25 точки, докато Бартош Беднож се отличи с 20 пункта за столичани. Богданка води с 1:0 успеха.

Втората среща от плейофите между двата отбора ще се проведе на 18 април. Домакин е отборът от Любин. Играе се до две победи.