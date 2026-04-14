  3. Алекс Грозданов и Богданка Любин са на победа от финала в Полша

Алекс Грозданов и Богданка Любин са на победа от финала в Полша

  • 14 апр 2026 | 13:04
Богданка ЛУК Любин и Алекс Грозданов са съвсем близо до класиране за финалите в първенството по волейбол в Полша. Българският национал реализира 9 точки за успеха на шампионите с 3:1 (25:27, 25:14, 26:24, 25:22) в гостуването срещу Пройект Варшава.

Уилфредо Леон беше най-резултатен в полза на победителите с 25 точки, докато Бартош Беднож се отличи с 20 пункта за столичани. Богданка води с 1:0 успеха.

Втората среща от плейофите между двата отбора ще се проведе на 18 април. Домакин е отборът от Любин. Играе се до две победи.

