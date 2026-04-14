Сейбърс победиха Блекхоукс и спечелиха титлата в Атлантическата дивизия

  • 14 апр 2026 | 10:56
Тейдж Томпсън отбеляза два гола, включително 40-ия си за сезона, за да помогне на Бъфало Сейбърс да спечели титлата в Атлантическата дивизия в НХЛ след победа с 5:1 срещу Чикаго Блекхоукс през изминалата нощ.

“Сабите” завоюваха дивизионна титла за пръв път от сезон 2009-2010, когато завършиха първи в Североизточната дивизия. Преди това, на 4 април, Бъфало си осигури място в плейофите за Купа “Стенли” за пръв път от 2011 година.

“Това означава много за нас. Ще се насладим на титлата за ден, но после ни чака още работа”, заяви треньорът на Бъфало Линди Ръф.

Алекс Тък записа попадение и асистенция,, Райън Маклаунд и Джо Норис също се разписаха за шампионите в Атлантическата дивизия, а Расмус Далин направи две асистенции.

Вратарят Уко-Пека Лууконен отрази 15 удара на съперника и допусна гол само срещу новобранеца Райън Грийн.

След като прекратиха 14-годишната плейофна суша, Сейбърс ще играят срещу Бостън Брюинс или Отава Сенатърс в първата си серия след края на редовния сезон.

Спенсър Найт спря 21 удара за Блекхоукс, които са елиминирани от плейофната надпревара.

Двукратен носител на купа "Стенли" обяви оттеглянето си от НХЛ

