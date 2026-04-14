Проблеми в защита за ОФК Хасково преди отложения мач с Асеновец

ОФК Хасково приема Асеновец (Асеновград) в отложен мач от 28-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Двубоят е утре, 14-ти април, от 17:00 часа на стадион „Хасково“.

„Червените“ не са играли от 1-ви април, когато постигнаха втора поредна победа, надделявайки с 3:2 като гости на Загорец (Нова Загора). Те заемат десето място с актив от 39 точки, колкото има и деветия Розова долина (Казанлък).

Асеновец обаче също ще влезе с настроение в срещата, след като записа ключова победа над Секирово (Раковски) миналия четвъртък.

Аут за двубоя със сигурност е капитанът Тейнур Марем, който е контузен. Другият титулярен централен бранител Бейсим Бейсим също най-вероятно ще пропусне срещата, след като днес тренира за първи път с групата след травмата, която получи.

По-рано през сезона ОФК Хасково победи Асеновец с 3:0 в Асеновград, а у дома е в серия от 4 последователни успеха.