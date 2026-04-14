Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. "Моряците" излизат в битка за петото място

  • 14 апр 2026 | 09:02
  • 357
  • 0

Спечелената точка на „Хювефарма Арена“ срещу Лудогорец безспорно повиши настроението в лагера на „моряците“, които се изправят пред ново сериозно предизвикателство на „Тича“ – укрепилия се в челната тройка тим на ЦСКА 1948.

Варненци са твърдо решени да се преборят за петото място и евентуален бараж за участие в Лигата на конференциите. В състава след изтърпяно наказание се завръща бранителят Влатко Дробаров, който пропусна двубоя срещу разградчани, но бе заместен по отличен начин от юношата на клуба Росен Стефанов.

Напълно възможно е опитният наставник да се довери отново на футболистите, които се представиха стабилно и стигнаха до точка в Разград. Въпреки това Черно море остава длъжник на своята публика, тъй като от началото на пролетния полусезон отборът има само една, и то трудна, победа на „Тича“ – с 1:0 срещу Монтана, дошла след впечатляващ гол на национала Берк Бейхан.

Срещата между Черно море и ЦСКА 1948 ще се играе в сряда от 18:00 часа на стадион „Тича“.

/Пламен Трендафилов/

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

