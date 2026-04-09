Илиев: Трябваше да променим нещо

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев остана доволен от равенството 0:0 срещу Лудогорец. Специалистът е на мнение, че "моряците" са имали нужда от положителен резултат, за да си възвърнат самочувствието.

"Нужно беше да реагираме, да покажем футбол, да демонстрираме себераздаване. Радвам се, че показахме всички тези неща. Може да съжаляваме за някои преходи. Тези два негативни резултата малко разклатиха самочувствието ни. Футболистите показаха желание да променим нещо", започна Илиев.

"Можем още много повече в офанзивен план. Мисля, че имаше добра реакция от страна на футболистите. Мислехме, че може да има някакво подценяване от страна на Лудогорец и те не влязоха добре в мача. Аз съжалявам за нашите три опасни контраатаки, които с повече самочувствие можехме да завършим по по-различен начин. Надявам се да посрещнем следващите седем мача с по-голямо самочувствие, защото това изчезна през последните месеци", каза още наставникът.