Черноморската общност поздрави любим голмайстор

Черноморската общност поздрави един от най-обичаните футболисти в историята на "моряците" – Стефан Богомилов, по случай неговия рожден ден. Днес той навършва 81 години. Бате Чечи, както гальовно го наричат феновете, остава най-резултатният голмайстор в историята на Черно море. От своя дебют едва на 17 години срещу градския съперник Спартак (Варна) през 1962 г., до края на кариерата си в клуба през 1976 г., Богомилов записва 346 мача и отбелязва 162 гола в "А" група. Той е всепризнат майстор на играта с глава и един от най-добрите реализатори в това отношение в историята на българския футбол.



Пламен Трендафилов