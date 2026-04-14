Самоков посреща държавния шампионат по борба за деца и момчета

Самоков посреща държавния личен-отборен шампионат за деца и момчета от сряда до събота (15-18 април).

Срещите ще бъдат на 4 тепиха в зала „Арена Самоков“. Жребият и техническата конференция също ще са в залата.

Първенството бе изтеглено с ден по-рано заради изборите.

Следва програмата:

14 април, вторник

17 часа – техническа конференция, деца св. борба, I и II гр.

18 часа – жребий

15 април, сряда

9 часа – елиминации, полуфинали, репешажи, финали – деца св. борба, I и II гр.

17 часа – техническа конференция, деца класическа борба, I и II гр.

18 часа - жребий

16 април, четвъртък

9 часа - елиминации, полуфинали, репешажи, финали – деца, кл. борба, I и II гр.

17 часа – техническа конференция - момчета св. борба

18 часа – жребий

17 април, петък

8,00-8,30 часа – мерене, момчета свободна борба

10 часа – елиминации, полуфинали, репешажи, финали – момчета, св. борба

17 часа – техническа конференция – момчета, класическа борба

18 часа – жребий

18 април, събота

8,00-8,30 час – мерене, момчета класическа борба

10 часа - елиминации, полуфинали, репешажи, финали – момчета, кл. борба