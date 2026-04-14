Самоков посреща държавния шампионат по борба за деца и момчета

Самоков посреща държавния личен-отборен шампионат за деца и момчета от сряда до събота (15-18 април).
Срещите ще бъдат на 4 тепиха в зала „Арена Самоков“. Жребият и техническата конференция също ще са в залата.
Първенството бе изтеглено с ден по-рано заради изборите.
Следва програмата:
14 април, вторник
17 часа – техническа конференция, деца св. борба, I и II гр.
18 часа – жребий
15 април, сряда
9 часа – елиминации, полуфинали, репешажи, финали – деца св. борба, I и II гр.
17 часа – техническа конференция, деца класическа борба, I и II гр.
18 часа - жребий
16 април, четвъртък
9 часа - елиминации, полуфинали, репешажи, финали – деца, кл. борба, I и II гр.
17 часа – техническа конференция - момчета св. борба
18 часа – жребий
17 април, петък
8,00-8,30 часа – мерене, момчета свободна борба
10 часа – елиминации, полуфинали, репешажи, финали – момчета, св. борба
17 часа – техническа конференция – момчета, класическа борба
18 часа – жребий
18 април, събота
8,00-8,30 час – мерене, момчета класическа борба
10 часа - елиминации, полуфинали, репешажи, финали – момчета, кл. борба