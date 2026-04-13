  Леванте изтръгна ценни три точки в драма с две пропуснати дузпи срещу Хетафе

Леванте изтръгна ценни три точки в драма с две пропуснати дузпи срещу Хетафе

Леванте изтръгна ценни три точки в драма с две пропуснати дузпи срещу Хетафе

Леванте изтръгна изключително ценен успех с 1:0 в домакинството си на Хетафе от 31-вия кръг на Ла Лига. Съставът от Валенсия отново показа, че няма да се предаде в битката за оцеляването в елита и добави много важни три точки в актива си. Карлос Еспи отбеляза победния гол за домакините в 83-тата минута. Мачът обаче предложи много драма, като домакините пропуснаха и две дузпи.

Леванте започна силно мача и можеше да поведе в 6-ата минута, но изстрел на Карим Тундел се отби от напречната греда.

Две минути по-късно съдията извади директен червен картон на Карлос Еспи, но след намесата на ВАР реферът отмени решението си и картонът бе променен на жълт.

В 28-ата минута домакините отбелязаха гол, който бе отменен заради засада.

След това в 61-вата минута те получиха и дузпа, която обаче бе пропусната от Дела.

Натискът на валенсианци даде резултат в 83-тата минута, когато Карлос Еспи се разписа с глава след центриране отляво на Ману Санчес.

Това обаче не бе всичко. В добавеното време домакините получиха втора дузпа, като този път зад топката застана Иван Ромеро, но и неговият удар бе отразен от вратаря Давид Сория. Гостите пък останаха в намален състав, тъй като авторът на нарушението за дузпата Заид Ромеро, който игра с ръка, получи втори жълт и червен картон.

Все пак Леванте се поздрави с победата и събра актив от 29 точки, като се намира на предпоследното 19-о място в таблицата. Хетафе пък заема 8-ата позиция с 41 точки.

Снимки: Imago

