  3. Женският Берое поведе в серията за бронза

Женският Берое поведе в серията за бронза

  • 13 апр 2026 | 19:49
  • 520
  • 0
Женският Берое поведе в серията за бронза

Отборът на Берое поведе в серията за бронзовите медали в женското баскетболно първенство на България. Тимът от Стара Загора спечели първия мач от плейофите за третото място срещу тима на БФ Баскетбол с 85:50 (20:11, 23:15, 29:15, 13:9).

Играе се до два успеха от три възможни двубоя. Втората среща, на която символичен домакин ще бъде отборът на БФ Баскетбол, ще се състои отново в същата зала в Стара Загора утре от 11:00 часа.

Домакините от Берое водеха убедително през целия двубой и спечелиха мача без проблеми.

Златка Маданкова се отличи с "дабъл-дабъл" за успеха - 16 точки и 15 борби, Юлияна Вълчева добави 13 точки и 11 борби, Деана Стояновска наниза 11 точки, а Гергана Маданкова - 10.

За тима на БФ Баскетбол най-резултатни бяха Габриела Коцева и Валерия Стойчева с по 9 точки.

Финалният плейоф в женското баскетболно първенство на България между настоящия шампион Монтана 2003 и Рилски спортист ще започне на 14 април.

Мартин Хорозов с нов престижен наряд в Европа

Мартин Хорозов с нов престижен наряд в Европа

  • 13 апр 2026 | 12:29
Карина Константинова и Келтерн с втора поредна победа в плейофите в Германия

Док Ривърс и Милуоки пред раздяла

Йордан Минчев и Кемниц допуснаха трета поредна загуба в Бундеслигата

Дъг Кристи ще се завърне за втори пълен сезон като треньор на Сакраменто Кингс

Апоел Тел Авив спечели дербито срещу Макаби и се изкачи в четворката

Кошмар(на) 94-та минута за Левски срещу ЦСКА, "сините" дърпат с 10 точки на върха

Ман Юнайтед - Лийдс, Груев е на пейката

Янев: В предното дерби имаше много анализи как Христо Янев е играл дефанзивно, а днес Левски излезе с шестима защитници

Помощникът на Веласкес: Тежък удар, момчетата са тъжни

Героят на ЦСКА: Показахме характер! Асистенцията на Лапоухов беше страхотна

Много положения, подмината дузпа, но без победител в битката между Берое и Локо (Пд)

