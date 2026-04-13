Женският Берое поведе в серията за бронза

Отборът на Берое поведе в серията за бронзовите медали в женското баскетболно първенство на България. Тимът от Стара Загора спечели първия мач от плейофите за третото място срещу тима на БФ Баскетбол с 85:50 (20:11, 23:15, 29:15, 13:9).

Играе се до два успеха от три възможни двубоя. Втората среща, на която символичен домакин ще бъде отборът на БФ Баскетбол, ще се състои отново в същата зала в Стара Загора утре от 11:00 часа.

Домакините от Берое водеха убедително през целия двубой и спечелиха мача без проблеми.

Златка Маданкова се отличи с "дабъл-дабъл" за успеха - 16 точки и 15 борби, Юлияна Вълчева добави 13 точки и 11 борби, Деана Стояновска наниза 11 точки, а Гергана Маданкова - 10.

За тима на БФ Баскетбол най-резултатни бяха Габриела Коцева и Валерия Стойчева с по 9 точки.

Финалният плейоф в женското баскетболно първенство на България между настоящия шампион Монтана 2003 и Рилски спортист ще започне на 14 април.