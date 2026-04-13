Час е за голямото дерби на България! Очаквания, шествия и съставите за сблъсъка - атмосферата преди ЦСКА - Левски
  3. Всички имат шанс за победа в Турнира на претендентките 2 кръга преди края

Всички имат шанс за победа в Турнира на претендентките 2 кръга преди края

  • 13 апр 2026 | 14:42
Всички имат шанс за победа в Турнира на претендентките 2 кръга преди края

12-тият кръг на Турнир на претендентките 2026 завърши с три решаващи партии. Джу Дзинер победи Вайшали Рамешбабу и я изравни на върха със 7 точки, Бибисара Асаубаева надделя над Катерина Лагно и се доближи на половин точка, а Тан Джонги записа първата си победа в турнира срещу Дивя Дешмух. Единственото реми беше между Анна Музичук и Александра Горячкина, където първата изпусна печеливша позиция заради патов трик в топовия ендшпил.

Джу настигна Вайшали, но можеше да бъде изравнена и от Музичук. Само две точки разделят първото от последното място. При оставащи два кръга надпреварата остава напълно отворена и е възможно да се стигне до тайбрекове на рапид и блиц, ако класическите партии завършат с равенство.

Вайшали 0-1 Джу

Джу отлично осъзнаваше значението на партията. „Ако направя реми, нямам шанс“, каза тя. Въпреки че играеше с черните, тя спечели задължителната за нея партия, при това под напрежение заради цайтнота преди 40-ия ход.

Индийската шахматистка избра нестандартен вариант с 5.cxd3, удвоявайки пешките си. Черните обаче излязоха от дебюта с удобна позиция и предимство по време, което доведе до срив в играта на белите.

Музичук ½-½ Горячкина

Това беше най-драматичният обрат за деня. В продължение на часове партията изглеждаше сигурно спечелена за Музичук. След неточност на Горячкина с 37...Rc6?, украинката намери серия от единствени ходове и задържа печелившото преимущество.

В края обаче, при само минута на часовника, Музичук допусна една грешка с осем секунди оставащо време, която обърна резултата и доведе до реми.

Така тя остава само на половин точка от върха и продължава да е в битката.

Асаубаева 1-0 Лагно

Бибисара Асаубаева записа първата си победа в класическа партия срещу Лагно. Тя жертва пешка в Италианската партия и по-късно още една, за да получи пространство по царския фланг, макар да призна: „Позицията на моя цар е много опасна.“

Лагно изглеждаше с печеливша позиция, но при недостиг на време два пъти пропусна решаващия ход e7, като втория път Асаубаева го намери и спечели.

„Турнирът не вървеше добре за мен, но майка ми е тук и ми помага много“, сподели тя.

Дивя 0-1 Тан

Тан Джоги записа първата си победа в турнира. Тя вече има 5 точки и дели последното място с Дивя, която загуби три от последните си четири партии.

След благоприятна трансформация на централната пешечна структура, Тан упражни натиск върху пешката на e-линията и постепенно подобри позицията си, преди да отвори играта срещу царя с решаващия ход 57...g6!.

Какво предстои

В следващия кръг:

Вайшали ще играе с черните срещу Тан

Джу ще бъде с белите срещу Горячкина

Асаубаева ще се изправи срещу Музичук

Надпреварата остава напълно отворена преди финалните два кръга.

Снимка: FIDE

