Джан Боянов: Започвам подготовка за Pro Fight, спарингите с Бен Садик и Плазибат изграждат много!

Имаме ли в България друг боец, чийто официален дебют да е бил в Cage Warriors? В организацията, която на практика е "топлата връзка" с най-популярната верига в света UFC.

Такъв е случаят с Джан Боянов.

"На български, името ми означава "сърце". Това ако не е показателно и подходящо за един боец, не знам какво би могло да бъде", коментира в "Неформално с Георги Петков" наричаният от всички в Нидерландия "Копс". И добавя:

"В залата на Майк Пасание съм правил спаринги с Джамал Бен Садик, Антонио Плазибат, Чико и още кой ли не измежду най-добрите състезатели в GLORY. Истина е, че там няма пестене в спарингите. Но и също така е вярно, че бойците си имат негласно споразумение да не разкриват какво се е случвало в тези рундове помежду ни. Виждал съм какви ли не неща в залата...".

"Започвам подготовка за Pro Fight. Един от собствениците на веригата ме гледа на тренировка в Нидерландия и ми предложи да участвам. Съперникът ми все още не е известен, но е и доста рано за това. Галата, ако не настъпи промяна, би трябвало да бъде през септември. Дали бих участвал на MAX FIGHT? Разбира се. Защо не? Искам да се тествам на най-високо ниво", категоричен е Джан.

