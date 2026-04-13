  Sportal.bg
Феновете поискаха от Александър Овечкин да остане във Вашингтон още една година

  • 13 апр 2026 | 12:37
Александър Овечкин беше изпратен с молба от феновете на Вашингтон в последния домакински мач на тима от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ).

Играейки пред пълни трибуни, Кепитълс победиха Питсбърг с 3:0 и запазиха шансове за плейофите. Овечкин ще изчака до края на кампанията, за да реши дали ще сложи край на кариерата си или да се завърне за 22-ри сезон в НХЛ, но привържениците се включиха в началото на мача, скандирайки: „Още една година!“

Вашингтон победи Питсбърг в може би последния двубой между Овечкин и Кросби

След това, заобиколен от двамата си синове, Овечкин отговори на тази молба: „Ще помисля за това“.

Овечкин навършва 41 години през септември, но голмайстор номер 1 на НХЛ за всички времена с 929 попадения не е съвсем готов да приключи блестящата си кариера. Той води Кепитълс с 32 гола и 63 точки този сезон.

Снимки: Gettyimages

