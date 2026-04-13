Вашингтон победи Питсбърг в може би последния двубой между Овечкин и Кросби

Отборът на Вашингтон Кепитълс победи с категоричното 3:0 състава на Питсбърг Пенгуинс в двубой от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

Срещата, която се игра в Capital One Arena в американската столица, може би ще остане в историята като последната, в която един срещу друг се изправят легендарните Александър Овечкин и Сидни Кросби. В последно време все по-усилено се говори, че рекордьорът по голове в НХЛ Овечкин ще свали кънките в края на сезона, но това все още не е решено окончателно.

В самата среща победата на домакините донесоха Тревор ван Риймсдайк, който се разписа малко след средата на втората част и Конър МакМайкъл, който отбеляза две попадения във финалните 20 минути. Вторият гол на МакМайкъл дойде на празна врата, когато Питсбърг бяха извадили Стюарт Скинър за допълнителен полеви играч в опит да намалят пасива си.

Въпреки поражението си Питсбърг запазва второто си място в Столичната дивизия с актив от 98 точки и аванс от 4 пред третия Филаделфия Флайърс, който е и с мач по-малко. Вашингтон пък е на четвъртото място в същата дивизия на само точка зад Филаделфия и все още има шанс да се класира за плейофите, но ще се нуждае от грешна стъпка от страна на Фили.

Редовният сезон за Питсбърг ще завърши в сряда (15 април) от 4:30 часа сутринта българско време с гостуване на Сейнт Луис Блус. За Вашингтон също предстои гостуване за край на редовния сезон, но на Калъмбъс Блу Джакетс, а срещата ще започне в сряда в 2:00 часа българско време.

Снимки: Gettyimages