  Вашингтон победи Питсбърг в може би последния двубой между Овечкин и Кросби

  • 13 апр 2026 | 08:50
Отборът на Вашингтон Кепитълс победи с категоричното 3:0 състава на Питсбърг Пенгуинс в двубой от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

Срещата, която се игра в Capital One Arena в американската столица, може би ще остане в историята като последната, в която един срещу друг се изправят легендарните Александър Овечкин и Сидни Кросби. В последно време все по-усилено се говори, че рекордьорът по голове в НХЛ Овечкин ще свали кънките в края на сезона, но това все още не е решено окончателно.

В самата среща победата на домакините донесоха Тревор ван Риймсдайк, който се разписа малко след средата на втората част и Конър МакМайкъл, който отбеляза две попадения във финалните 20 минути. Вторият гол на МакМайкъл дойде на празна врата, когато Питсбърг бяха извадили Стюарт Скинър за допълнителен полеви играч в опит да намалят пасива си.

Въпреки поражението си Питсбърг запазва второто си място в Столичната дивизия с актив от 98 точки и аванс от 4 пред третия Филаделфия Флайърс, който е и с мач по-малко. Вашингтон пък е на четвъртото място в същата дивизия на само точка зад Филаделфия и все още има шанс да се класира за плейофите, но ще се нуждае от грешна стъпка от страна на Фили.

Това ли е последният сезон на Овечкин? Ето отговора на легендарния руснак след мача с Питсбърг
Това ли е последният сезон на Овечкин? Ето отговора на легендарния руснак след мача с Питсбърг

Редовният сезон за Питсбърг ще завърши в сряда (15 април) от 4:30 часа сутринта българско време с гостуване на Сейнт Луис Блус. За Вашингтон също предстои гостуване за край на редовния сезон, но на Калъмбъс Блу Джакетс, а срещата ще започне в сряда в 2:00 часа българско време.

Снимки: Gettyimages

Още от Зимни спортове

България се спаси от изпадане

България се спаси от изпадане

  • 13 апр 2026 | 02:09
  • 1488
  • 2
Вегас сломи Колорадо и се класира за плейофите в НХЛ

Вегас сломи Колорадо и се класира за плейофите в НХЛ

  • 12 апр 2026 | 13:38
  • 954
  • 0
Агентът на Овечкин: Вашингтон ще се бори докрай за място в плейофите

Агентът на Овечкин: Вашингтон ще се бори докрай за място в плейофите

  • 12 апр 2026 | 12:42
  • 704
  • 0
Това ли е последният сезон на Овечкин? Ето отговора на легендарния руснак след мача с Питсбърг

Това ли е последният сезон на Овечкин? Ето отговора на легендарния руснак след мача с Питсбърг

  • 12 апр 2026 | 11:57
  • 1230
  • 1
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 12 апр 2026 | 08:03
  • 1527
  • 0
България надигра Исландия за първата си победа на Световното първенство по хокей на лед

България надигра Исландия за първата си победа на Световното първенство по хокей на лед

  • 11 апр 2026 | 20:00
  • 5612
  • 6
Водещи Новини

Шоуто е гарантирано! Време е за голямото дерби на България

Шоуто е гарантирано! Време е за голямото дерби на България

  • 13 апр 2026 | 07:45
  • 6757
  • 53
Ман Сити прегази Челси в Лондон за едно полувреме и вся страх в лагера на Арсенал

Ман Сити прегази Челси в Лондон за едно полувреме и вся страх в лагера на Арсенал

  • 12 апр 2026 | 20:22
  • 32911
  • 99
Берое и Локо (Пд) се нуждаят от трите точки в преследването на целите си

Берое и Локо (Пд) се нуждаят от трите точки в преследването на целите си

  • 13 апр 2026 | 07:17
  • 3174
  • 0
Интер показа шампионски характер в невероятно зрелище със седем гола срещу Комо

Интер показа шампионски характер в невероятно зрелище със седем гола срещу Комо

  • 12 апр 2026 | 23:41
  • 19260
  • 20
Феновете надъхаха футболистите на ЦСКА преди утрешното дерби

Феновете надъхаха футболистите на ЦСКА преди утрешното дерби

  • 12 апр 2026 | 18:08
  • 11558
  • 55
Край! Редовният сезон в НБА приключи, ето кой за какво ще се бори оттук нататък

Край! Редовният сезон в НБА приключи, ето кой за какво ще се бори оттук нататък

  • 13 апр 2026 | 05:50
  • 4411
  • 4