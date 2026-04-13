Следете със Sportal.bg края на редовния сезон в НБА: Три отбора на Изток в жестока битка за топ 6!

В ранните часове на 13-ти април (понеделник) се играят заключителните битки от редовния сезон в НБА на САЩ и Канада. Макар голяма част от нещата да са ясни в двете конференции, има немалко битки на живот и смърт, както в борбата за топ 6, така и за разпределението на местата в генералното класиране, които ще определят съперниците и схемата в плейофните битки. Sportal.bg ви предлага да следите развитието на голямото шоу в реално време. В 1:00 часа българско време стартираха битките в Източната конференция, а тези по Западното крайбрежие са с начален час 3:30.

Големият залог е в източната конференция, където цели три отбора са замесени в борбата за шестото място. Шестият Торонто Раптърс и седмият Орландо Меджик са с еднакъв баланс от 45-36, като канадците са с предимство въпреки изравнените показатели. Междувременно осмият Филаделфия 76ърс (44-37) дебне в засада и ще стартира турнирния ден, като също има шанс в последния момент да се класира директно за плейофите. Дори при поражение обаче Филаделфия няма как да падне по-ниско от сегашната си позиция, така че тимът ще има позитивен старт на плей-ин турнира, ако му се наложи да мине през него. Битката за деветото място също ще бъде интересна, тъй като Шарлът Хорнетс (43-38) допусна две поредни загуби и “стършелите” застрашиха шанса си за по-високо класиране в края на редовния сезон, тъй като при успех тази нощ Маями Хийт (42-39) може да изравни показателите на двата тима. Иначе в челната петица на конференцията всичко е ясно и там няма как да има размествания, като няма как да има разместване в подреждането между Детройт Пистънс (59-22), Бостън Селтикс (55-26), Ню Йорк Никс (53-28), Кливланд Кавалиърс (51-30) и Атланта Хоукс (46-35), които ще играят за протокола и ще чакат да научат схемата за началото на плейофите.

Що се отнася до битката за топ 6 на Запад, всичко изглежда повече от ясно и няма въпросителни по отношение на това кой ще участва в плейофите и кой в плей-ин турнира. Все пак е възможно ЛА Лейкърс (52-29) да измести третия Денвър Нъгетс (53-28). Дори при загуба обаче тимът от Лос Анджелис няма как да отстъпи четвъртото си място в полза на Хюстън Рокетс (51-30), въпреки че балансът ще се изравни.

Разпределението на стартовите позиции в плей-ин турнира също е под въпрос. Там е ясно, че Финикс Сънс (44-37) не може да бъде изместен от седмото място, а Голдън Стейт Уориърс (37-44) няма как да се изкачи над десетото място. Битката за осмото място обаче ще се води до последно, за което спорят ЛА Клипърс и Портланд Трейл Блейзърс, които ще стартират турнирния ден с изравнен актив от 41 победи и 40 загуби.

