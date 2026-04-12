Християн Петков пак се появи от пейката за Хееренвеен

Хееренвеен с Християн Петров в редиците си допусна тежка загуба с 0:3 АЗ Алкмаар като гост в директна битка за място в евентуалния плейоф за евроучастие в нидерландското първенство. Българският защитник се появи като резерва в пети пореден двубой на своя тим. Този път това се случи чак в 78-ата, когато съперникът вече беше забил всичките си попадения.

Отбраната на Хееренвеен допусна два гола в рамките на секунди още в началото, реализирани от Свен Мийнанс (7’,8’). В 71-вата пък точен беше и ирландският нападател Трой Парът.

Петров влезе на мястото на контузилия се Маас Вилемсен.

Заелите пето, шесто, седмо и осмо място ще играят бараж за едно място в Лига на конференциите.