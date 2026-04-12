Муричи подобри рекорд на Ето’о с поредните си голове за Майорка

  • 12 апр 2026 | 19:47
С трета победа в последните четири кръга Майорка направи нова крачка към евентуалното запазване на мястото си в Ла Лига. Този път отборът от Палма надви Райо Валекано с 3:0 на свой терен в мач от 31-вия кръг. Срещата ще се запомни с рекорда на нападателя Ведат Муричи. Косоварят реализира първите две попадения, с което подобри рекорда на Самуел Ето’о за най-много голове за клуба в историята на първенството.

Муричи вече има 55 изстрела в мрежата, а бившият футболист на Барселона записа 54 по време на престоя си на Балеарските о-ви.

Муричи реализира идентични голове в рамките на няколко минути преди почивката. Първият дойде след корнер в 36-ата, а в 40-ата нападателят удвои след контраатака. Само през този сезон той вече има 21 попадения и приближава лидера Килиан Мбапе, който е с 23.

След паузата Ян Виржили довърши Райо с изстрел за 3:0.

Дженоа отново победи Сасуоло с обичайния резултат

Дженоа отново победи Сасуоло с обичайния резултат

  • 12 апр 2026 | 15:32
  • 806
  • 0
Мбапе не тренира дни преди реванша срещу Байерн

Мбапе не тренира дни преди реванша срещу Байерн

  • 12 апр 2026 | 15:18
  • 3166
  • 26
Бруно Фернандеш разкри какво трябва да направи Манчестър Юнайтед, за да го задържи

Бруно Фернандеш разкри какво трябва да направи Манчестър Юнайтед, за да го задържи

  • 12 апр 2026 | 15:14
  • 7154
  • 2
Смяна с участието на Пьотровски обърка звезда на Милан

Смяна с участието на Пьотровски обърка звезда на Милан

  • 12 апр 2026 | 14:50
  • 7464
  • 0
Нойер няма да се премисли, отново изключи завръщане в националния отбор

Нойер няма да се премисли, отново изключи завръщане в националния отбор

  • 12 апр 2026 | 14:46
  • 1404
  • 1
Ван Дайк застана на страната на феновете на Ливърпул относно скъпите билети

Ван Дайк застана на страната на феновете на Ливърпул относно скъпите билети

  • 12 апр 2026 | 14:32
  • 4613
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Великденската статистика между ЦСКА и Левски

Великденската статистика между ЦСКА и Левски

  • 12 апр 2026 | 12:17
  • 37078
  • 75
Ман Сити прегази Челси в Лондон за едно полувреме и вся страх в лагера на Арсенал

Ман Сити прегази Челси в Лондон за едно полувреме и вся страх в лагера на Арсенал

  • 12 апр 2026 | 20:22
  • 10147
  • 79
В Реал Мадрид никой не се предава, увери Флорентино Перес

В Реал Мадрид никой не се предава, увери Флорентино Перес

  • 12 апр 2026 | 13:54
  • 12080
  • 104
Мони Николов и Локомотив стигнаха до полуфинал №5 срещу Зенит след нова драма

Мони Николов и Локомотив стигнаха до полуфинал №5 срещу Зенит след нова драма

  • 12 апр 2026 | 17:55
  • 9538
  • 6
Феновете надъхаха футболистите на ЦСКА преди утрешното дерби

Феновете надъхаха футболистите на ЦСКА преди утрешното дерби

  • 12 апр 2026 | 18:08
  • 3621
  • 17
Звезда на Монако: Везенков е MVP на Евролигата, Милър-Макинтайър - генерал на паркета

Звезда на Монако: Везенков е MVP на Евролигата, Милър-Макинтайър - генерал на паркета

  • 12 апр 2026 | 15:10
  • 8322
  • 4