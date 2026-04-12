Муричи подобри рекорд на Ето’о с поредните си голове за Майорка

С трета победа в последните четири кръга Майорка направи нова крачка към евентуалното запазване на мястото си в Ла Лига. Този път отборът от Палма надви Райо Валекано с 3:0 на свой терен в мач от 31-вия кръг. Срещата ще се запомни с рекорда на нападателя Ведат Муричи. Косоварят реализира първите две попадения, с което подобри рекорда на Самуел Ето’о за най-много голове за клуба в историята на първенството.

Муричи вече има 55 изстрела в мрежата, а бившият футболист на Барселона записа 54 по време на престоя си на Балеарските о-ви.

MURIQI ES EL MÁXIMO GOLEADOR DEL RCD MALLORCA EN @LaLiga 🏴‍☠️ pic.twitter.com/RcJnUx0zG4 — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) April 12, 2026

Муричи реализира идентични голове в рамките на няколко минути преди почивката. Първият дойде след корнер в 36-ата, а в 40-ата нападателят удвои след контраатака. Само през този сезон той вече има 21 попадения и приближава лидера Килиан Мбапе, който е с 23.

След паузата Ян Виржили довърши Райо с изстрел за 3:0.