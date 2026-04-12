  • 12 апр 2026 | 19:35
Кузманов стартира с победа квалификации в Португалия

Димитър Кузманов се класира за втория кръг на квалификациите на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 125" в Оейраш (Португалия) с награден фонд 203 900 евро.

Пловдивчанинът победи в първия си двубой поставения под номер 10 в схемата на пресявките Едас Бутвилас (Литва) с 6:1, 1:6, 6:4 за 2:04 часа на корта.

В решителната трета част двамата си размениха по един пробив, след което Кузманов спечели подаването на съперника си в десетия гейм и затвори мача.

Той заработи 3 точки за световната ранглиста и 1035 евро, а в спор за място в основната схема ще играе утре срещу първия поставен и 152-и в света Пабло Ламас Руис (Испания).

В  надпреварата на двойки ще участва друг българин - Александър Донски. Заедно със Сидхант Бантия (Индия) те излизат в първия кръг срещу третите поставени Срирам Баладжи (Индия) и Нийл Оберлайтнер (Австрия).

Снимки: Imago

