  10 май 2026 | 23:27
Зверев отново се справи с Блокс и на "Мастърс"-а в Рим

Германецът Александър Зверев се класира за осминафиналите на Мастърс турнира по тенис на клей в Рим с награден фонд 8 235 540 евро.

Третият в света и втори в схемата на турнира Зверев победи Александър Блокс за втори път в рамките на девет дни с 6:1, 6:4.

Миналата седмица Зверев победи белгиеца в три сета на полуфиналите на Мастърса в Мадрид, но бе победен от Яник Синер на финала.

"Бях много по-добър, отколкото бях преди два дни. Мисля, че беше трудно да играя красив тенис от основната линия днес, защото условията не бяха лесни, беше много ветровито. Но като цяло съм много доволен", каза Зверев.

Германецът сега ще се изправи срещу италианеца Лучано Дардери, който надигра Томи Пол от САЩ с 3:6, 6:3, 6:2.

Руснакът Карен Хачанов, 13-и в схемата, победи нидерландеца Ботик ван де Зандсхулп в третия кръг на турнира с 5:7, 6:4, 6:4.

В следващия кръг руснакът ще се изправи срещу хърватина Дино Прижмич, който елиминира французина Юго Умбер в два сета - 6:1, 7:5.

В други срещи от третия кръг 23-ият в схемата Каспер Рууд от Норвегия отстрани 11-ия поставен Иржи Лехечка (Чехия) с 6:3, 6:3, а номер 8 Лоренцо Музети от Италия победи Франсиско Серундоло от Аржентина със 7:6(7), 6:4.

Американецът Лърнър Тиен, номер 19 в схемата, направи обрат срещу деветия поставен Александър Бублик от Казахстан и го победи с 4:6, 6:3, 7:5.

Снимки: Gettyimages

