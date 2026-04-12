Мони Николов и Локомотив стигнаха до полуфинал №5 срещу Зенит след нова драма

Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият отбор Локомотив (Новосибирск) стигнаха до решаващ мач №5 срещу действащия шампион Зенит (Казан) в полуфиналните плейофи на руската Суперлига.

Играчите на Пламен Константинов направиха страхотен обрат и надделяха като домакини на казанци с 3:2 (21:25, 25:22, 26:28, 25:22, 15:12) в 4-ата среща от 1/2-финала помежду им, играна този следобед в Новосибирск.

Така Локомотив изравни резултата в плейофната серия на 2-2 победи. Решаващият пети мач между двата тима ще бъде в четвъртък (16 април) в Казан.

Мачът бе изключително нервен и напрегнат, като Зенит на два пъти повеждаше в резултата и изглеждаше, че ще затвори серия и ще се класира за финал. Локомотив, обаче, показа много силна игра в четвъртия гейм, а в тайбрека направи обрат след като изоставаше с 3:5, но направи няколко поредни точки, а при 8:6 Симеон Николов изпълни мощен сервис, затруднил посрещането на Зенит, а след това спаси и почти безнадеждна топка в защитата, за да реализира тимът му 9-ата точка. Домакините стигнаха до два мачбола при 14:12 и реализираха още първия, като посрещането на Зенит не бе добро и Омар Курбанов заби за крайното 15:12 и 3:2.

Симеон Николов изигра нов страхотен мач и дирижираше играта на Локомотив много добре.

Николов завърши с 6 точки (4 блокa, 1 ас и 20% ефективност в атака - +1) за успеха и получи за играта си оценка 6.5.

Най-полезен за Локомотив стана Фьодор Воронков с 19 точки (4 блока, 1 ас, 44% ефективност в атака и 53% позитивно посрещане - +11), а влезлият като резерва още в първия гейм Иля Казаченков добави още 16 точки (2 аса и 61% ефективност в атака - +9) за победата.

За тима на Зенит Михаил Лабинский реализира 23 точки (3 блока, 2 аса, 47% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +6), а Максим Михайлов завърши с 19 точки (3 блока, 2 аса и 44% ефективност в атака - +10), но и това не помогна за успеха.

Полуфинал №4 в Суперлигата на Русия:

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - ЗЕНИТ (КАЗАН) 3:2 (21:25, 25:22, 26:28, 25:22, 15:12)

ЛОКОМОТИВ: СИМЕОН НИКОЛОВ 6, Ражабдибир Шахбанмирзаев 2, Омар Курбанов 12, Фьодор Воронков 19, Илияс Куркаев 6, Дмитрий Лизик 11 - Семьон Кривитченко-либеро (Иля Казаченков 16, Вадим Ожиганов, Юрий Бражнюк 4, Сам Деру, Сергей Мелкозьоров-либеро)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

Треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ

ЗЕНИТ: Константин Абаев, Максим Михайлов 19, Михаил Лабинский 23, Дмитрий Волков 10, Алексей Кононов 9, Роман Романовский 6 - Сантиаго Данани-либеро (Артьом Волвич 3, Дражен Лубурич, Михаил Вешняков, Иля Фьодоров-либеро)

Старши треньор: АЛЕКСЕЙ ВЕРБОВ

Треньор: КОНСТАНТИН СИДЕНКО.

ПЪЛЕН ЗАПИС на полуфинал №4 ЛОКОМОТИВ - ЗЕНИТ 3:2 - ТУК!