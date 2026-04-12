Осасуна и Бетис продължиха слабата си форма с

Отборите на Осасуна и Бетис завършиха 1:1 в среща от 31-вия кръг на испанската Ла Лига. Ез Абде откри резултата още в 7-ата минута, но Анте Будимир изравни от дузпа в 40-ата.

Срещата започна отлично за гостите от Севиля, които откриха резултата още в седмата минута чрез мароканското си крило Абде. Това стана след светкавична контраатака на гостите, при която фланговият футболист бе изведе блестящо, демонстрира скорост и от границата на наказателното поле със силен удар не остави шансове на Ерера. Баските бяха изключително близо до изравняването пет минути преди края на първата част, когато вратарят на гостите едва успя да докосне топката след изстрел с глава и да я отклони в гредата. Именно секунда след тази ситуация се стигна до доста нелепа дузпа за Осасуна, която Будимир реализира и изравни.

В 64-ата минута от Осасуна поискаха втора дузпа, но съдията не отсъди такава. В последната минута на редовното време Раул Гарсия от домакините направи голям пропуск, като получи удобна топка в наказателното поле, но стреля много слабо.

Бетис е на пето място в класирането с 46 точки, но и в серия от осем последователни мача без успех в Ла Лига. Не много по-добра е ситуацията и на Осасуна, които са девети с 39 точки, но и в серия от шест мача без победа.

Още от Футбол свят

Дженоа отново победи Сасуоло с обичайния резултат

Дженоа отново победи Сасуоло с обичайния резултат

  • 12 апр 2026 | 15:32
  • 521
  • 0
Мбапе не тренира дни преди реванша срещу Байерн

Мбапе не тренира дни преди реванша срещу Байерн

  • 12 апр 2026 | 15:18
  • 1570
  • 11
Бруно Фернандеш разкри какво трябва да направи Манчестър Юнайтед, за да го задържи

Бруно Фернандеш разкри какво трябва да направи Манчестър Юнайтед, за да го задържи

  • 12 апр 2026 | 15:14
  • 3063
  • 1
Смяна с участието на Пьотровски обърка звезда на Милан

Смяна с участието на Пьотровски обърка звезда на Милан

  • 12 апр 2026 | 14:50
  • 4186
  • 0
Нойер няма да се премисли, отново изключи завръщане в националния отбор

Нойер няма да се премисли, отново изключи завръщане в националния отбор

  • 12 апр 2026 | 14:46
  • 1014
  • 1
Ван Дайк застана на страната на феновете на Ливърпул относно скъпите билети

Ван Дайк застана на страната на феновете на Ливърпул относно скъпите билети

  • 12 апр 2026 | 14:32
  • 2557
  • 3
Виж всички

Великденската статистика между ЦСКА и Левски

Великденската статистика между ЦСКА и Левски

  • 12 апр 2026 | 12:17
  • 24275
  • 44
В Реал Мадрид никой не се предава, увери Флорентино Перес

В Реал Мадрид никой не се предава, увери Флорентино Перес

  • 12 апр 2026 | 13:54
  • 6542
  • 18
Христос Воскресе!

Христос Воскресе!

  • 12 апр 2026 | 09:16
  • 5932
  • 14
Историческо! Жена стана треньор на отбор от Бундеслигата

Историческо! Жена стана треньор на отбор от Бундеслигата

  • 12 апр 2026 | 10:58
  • 19592
  • 49
Звезда на Монако: Везенков е MVP на Евролигата, Милър-Макинтайър - генерал на паркета

Звезда на Монако: Везенков е MVP на Евролигата, Милър-Макинтайър - генерал на паркета

  • 12 апр 2026 | 15:10
  • 3593
  • 1
Челси и Сити в битка на живот и смърт

Челси и Сити в битка на живот и смърт

  • 12 апр 2026 | 10:52
  • 6655
  • 10