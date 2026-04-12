Осасуна и Бетис продължиха слабата си форма с

Отборите на Осасуна и Бетис завършиха 1:1 в среща от 31-вия кръг на испанската Ла Лига. Ез Абде откри резултата още в 7-ата минута, но Анте Будимир изравни от дузпа в 40-ата.

Срещата започна отлично за гостите от Севиля, които откриха резултата още в седмата минута чрез мароканското си крило Абде. Това стана след светкавична контраатака на гостите, при която фланговият футболист бе изведе блестящо, демонстрира скорост и от границата на наказателното поле със силен удар не остави шансове на Ерера. Баските бяха изключително близо до изравняването пет минути преди края на първата част, когато вратарят на гостите едва успя да докосне топката след изстрел с глава и да я отклони в гредата. Именно секунда след тази ситуация се стигна до доста нелепа дузпа за Осасуна, която Будимир реализира и изравни.

В 64-ата минута от Осасуна поискаха втора дузпа, но съдията не отсъди такава. В последната минута на редовното време Раул Гарсия от домакините направи голям пропуск, като получи удобна топка в наказателното поле, но стреля много слабо.

Бетис е на пето място в класирането с 46 точки, но и в серия от осем последователни мача без успех в Ла Лига. Не много по-добра е ситуацията и на Осасуна, които са девети с 39 точки, но и в серия от шест мача без победа.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages