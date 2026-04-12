  Треньорът на Аталанта: Това беше един от най-добрите ни мачове, Ювентус ни вкара шокиращ гол

Треньорът на Аталанта: Това беше един от най-добрите ни мачове, Ювентус ни вкара шокиращ гол

  • 12 апр 2026 | 14:10
Наставникът на Аталанта Рафаеле Паладино остана доволен от представянето на своя тим въпреки домакинската загуба с 0:1 от Ювентус. Той също така отказа да се оправдае с недадената дузпа в полза на бергамаските в края на мача.

Ювентус надхитри Аталанта и се доближи до топ 3
Ювентус надхитри Аталанта и се доближи до топ 3

„Това беше един от най-добрите ни мачове, откакто аз съм тук. За съжаление, резултатът не е това, което искахме. Доминирахме и отправихме 20 удара към вратата, без да допуснем положения за Ювентус през първото полувреме. Загубихме заради един шокиращ гол, но не мога да упрекна момчетата за нищо. Трябва да се пренастроим и да се фокусираме върху следващия мач с Рома. Пострадахме от една ситуация и си платихме скъпо за това. Всички рикошети днес бяха на тяхна страна, просто не ни се получи. Ако трябва да посоча едно нещо, което трябваше да направим по-добре, то това е финалният натиск, при който бяхме малко хаотични. Що се отнася до останалите неща, те са малки детайли.

Играта с ръка на Федерико Гати? Знаете, че не обсъждам съдиите. Случва се да има грешки, но такова беше решението на рефера. В много подобни ситуации са били отсъждани дузпи, а в други – не. Фабио Мареска обаче днес се справи доста добре, така че го поздравявам. Аз се фокусирам върху представянето. Не искахме да загубим пред нашите фенове, но, за съжаление, не успяхме да го предотвратим.  Ние обаче приемаме това поражение, като ще продължим да се борим и да се опитваме. Все още имаме шансове да се върнем в битката, като имаме още доста директни мачове, както и реванш в полуфиналите за Купа на Италия“, коментира Паладино след двубоя.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Спалети: Мачове като този са изключително важни

Спалети: Мачове като този са изключително важни

  • 12 апр 2026 | 08:30
  • 1145
  • 0
Флик: Най-важното е манталитетът на този отбор и ще продължим в същия дух

Флик: Най-важното е манталитетът на този отбор и ще продължим в същия дух

  • 12 апр 2026 | 07:53
  • 1570
  • 0
Компани: Справихме се добре

Компани: Справихме се добре

  • 12 апр 2026 | 07:30
  • 1597
  • 0
Артета: Направихме много странни неща

Артета: Направихме много странни неща

  • 12 апр 2026 | 07:15
  • 4476
  • 13
Слот: Победата над Фулъм показва характера на отбора

Слот: Победата над Фулъм показва характера на отбора

  • 12 апр 2026 | 06:38
  • 5117
  • 5
Неймар и Сантос си поеха дъх с победа

Неймар и Сантос си поеха дъх с победа

  • 12 апр 2026 | 05:30
  • 2677
  • 0
Великденската статистика между ЦСКА и Левски

Великденската статистика между ЦСКА и Левски

  • 12 апр 2026 | 12:17
  • 12286
  • 22
В Реал Мадрид никой не се предава, увери Флорентино Перес

В Реал Мадрид никой не се предава, увери Флорентино Перес

  • 12 апр 2026 | 13:54
  • 1605
  • 3
Христос Воскресе!

Христос Воскресе!

  • 12 апр 2026 | 09:16
  • 3745
  • 9
Историческо! Жена стана треньор на отбор от Бундеслигата

Историческо! Жена стана треньор на отбор от Бундеслигата

  • 12 апр 2026 | 10:58
  • 14029
  • 34
Челси и Сити в битка на живот и смърт

Челси и Сити в битка на живот и смърт

  • 12 апр 2026 | 10:52
  • 4204
  • 3
Ювентус надхитри Аталанта и се доближи до топ 3

Ювентус надхитри Аталанта и се доближи до топ 3

  • 11 апр 2026 | 23:39
  • 15840
  • 6