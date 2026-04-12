Треньорът на Аталанта: Това беше един от най-добрите ни мачове, Ювентус ни вкара шокиращ гол

Наставникът на Аталанта Рафаеле Паладино остана доволен от представянето на своя тим въпреки домакинската загуба с 0:1 от Ювентус. Той също така отказа да се оправдае с недадената дузпа в полза на бергамаските в края на мача.

„Това беше един от най-добрите ни мачове, откакто аз съм тук. За съжаление, резултатът не е това, което искахме. Доминирахме и отправихме 20 удара към вратата, без да допуснем положения за Ювентус през първото полувреме. Загубихме заради един шокиращ гол, но не мога да упрекна момчетата за нищо. Трябва да се пренастроим и да се фокусираме върху следващия мач с Рома. Пострадахме от една ситуация и си платихме скъпо за това. Всички рикошети днес бяха на тяхна страна, просто не ни се получи. Ако трябва да посоча едно нещо, което трябваше да направим по-добре, то това е финалният натиск, при който бяхме малко хаотични. Що се отнася до останалите неща, те са малки детайли.

Играта с ръка на Федерико Гати? Знаете, че не обсъждам съдиите. Случва се да има грешки, но такова беше решението на рефера. В много подобни ситуации са били отсъждани дузпи, а в други – не. Фабио Мареска обаче днес се справи доста добре, така че го поздравявам. Аз се фокусирам върху представянето. Не искахме да загубим пред нашите фенове, но, за съжаление, не успяхме да го предотвратим. Ние обаче приемаме това поражение, като ще продължим да се борим и да се опитваме. Все още имаме шансове да се върнем в битката, като имаме още доста директни мачове, както и реванш в полуфиналите за Купа на Италия“, коментира Паладино след двубоя.

Снимки: Gettyimages