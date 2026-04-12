Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
Любопитно: Веласкес не е побеждавал единствено ЦСКА

  • 12 апр 2026 | 14:10
  • 213
  • 1

Едно от нещата, заради които Хулио Веласкес е критикуван през този сезон, е представянето на отбора му в дербитата. Ако трябва да бъдем съвсем конкретни, това се отнася най-вече за двубоите с ЦСКА и Лудогорец. Дотук Левски има 5 мача срещу тези противници през сезона, в които Левски не успя да вкара гол и взе само една точка – при домакинството срещу Лудогорец на „Герена“ за първенство през есента.

Великденската статистика между ЦСКА и Левски
С ЦСКА се е срещнал само веднъж от лятото насам, но пък тъкмо „червените“ са единственият тим, срещу когото нулата продължава да стои в графата с победите му, откакто дойде в България. Освен през есента когато падна с 0:1, Веласкес дотук има още едно дерби с „червените“. То бе през пролетта на 2025-а. И в онзи мач на 2 март испанецът бе на път да загуби, тъй като тимът му изоставаше с 0:2 в петата минута на добавеното време. След това обаче с късни попадения на Илиян Стефанов и Алдаир, Левски стигна до 2:2.

За вече близо година и половина в България, специалистът от Саламанка се срещна най-много пъти с Лудогорец – 7. В тези срещи има една победа (с 2:1 при дебюта си начело на тима), 3 равенства и 3 загуби. Осем пък са отборите, срещу които Веласкес е със 100% актив. Три победи от три мача той има срещу ЦСКА 1948, Септември, Спартак (Варна) и Берое, 2 от 2 е срещу Монтана, Хебър и Локо (София) и една победа има от единствената си среща с Витоша (Бистрица) за Купата.

Хулио Веласкес: Трябва да оставим емоциите пред вратата
Така, сега му предстои третия опит да успее срещу ЦСКА, като в този мач е задължително повече отвсякога да успее. Любопитното е, че ако успее да стори това, то ще е в дерби, в което Веласкес няма да е на пейката, тъй като е наказан от Дисциплинарната комисия.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

