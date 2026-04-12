Евертон Бала влезе в топ 3 на чуждестранните голмайстори на Левски

С гола си срещу Арда Евертон Бала вече е само на едно попадение от втория най-резултатен чужденец в Левски в историята на българския елит – Седрик Бардон. Французинът има 24 попадения, а бразилецът – 23, изравнили го на третата позиция във вечната ранглиста със словака Роман Прохазка, който обаче е изиграл доста повече мачове. Не много далеч напред е и лидерът в класацията – французинът с малийски корени Гара Дембеле, който само за един сезон със синята фланелка, 2010/11 г., вкара 26 в едва 24 срещи, средно по 1,08 на двубой.
Първото попадение на Евертон дойде на 26 юли 2024 г. във вратата на Ботев (Враца) при домакинската победа с 4:0. През първия си сезон със синята фланелка южноамериканецът вкара 7 попадения в 36 шампионатни срещи.
Арда пък бе 13-ият различен отбор, срещу който се разписва. Най-много е вкарал във вратата на Локомотив (София) – 3, по два има срещу Ботев (Враца), Лудогорец, Хебър, Славия, Добруджа, Монтана, Спартак (Варна) и Ботев (Пловдив) и по един срещу Септември, Локо (Пд), Черно море и кърджалийци.
26 (24) – Гара ДЕМБЕЛЕ, Фр./Мал.
24 (81) – Седрик БАРДОН, Фр.
23 (76) – ЕВЕРТОН Бала, Браз.
23 (142) – Роман ПРОХАЗКА, Слвк
22 (85) – ПАУЛИНЬО, Браз.
21 (108) – Дарко ТАСЕВСКИ, Сев. Мак.
19 (25) – Базил ДЕ КАРВАЛЬО, Сен.
19 (58) – Антонио АНИЕТЕ, Исп.
18 (47) – РИКАРДИНЬО, Браз.
17 (38) – Найджъл РОБЕРТА, Нид.
В скоби са изиграните шампионатни мачове.