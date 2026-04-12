Евертон Бала влезе в топ 3 на чуждестранните голмайстори на Левски

С гола си срещу Арда Евертон Бала вече е само на едно попадение от втория най-резултатен чужденец в Левски в историята на българския елит – Седрик Бардон. Французинът има 24 попадения, а бразилецът – 23, изравнили го на третата позиция във вечната ранглиста със словака Роман Прохазка, който обаче е изиграл доста повече мачове. Не много далеч напред е и лидерът в класацията – французинът с малийски корени Гара Дембеле, който само за един сезон със синята фланелка, 2010/11 г., вкара 26 в едва 24 срещи, средно по 1,08 на двубой.

Великденската статистика между ЦСКА и Левски
Великденската статистика между ЦСКА и Левски

Първото попадение на Евертон дойде на 26 юли 2024 г. във вратата на Ботев (Враца) при домакинската победа с 4:0. През първия си сезон със синята фланелка южноамериканецът вкара 7 попадения в 36 шампионатни срещи.

Арда пък бе 13-ият различен отбор, срещу който се разписва. Най-много е вкарал във вратата на Локомотив (София) – 3, по два има срещу Ботев (Враца), Лудогорец, Хебър, Славия, Добруджа, Монтана, Спартак (Варна) и Ботев (Пловдив) и по един срещу Септември, Локо (Пд), Черно море и кърджалийци.

26 (24) – Гара ДЕМБЕЛЕ, Фр./Мал.

24 (81) – Седрик БАРДОН, Фр.

23 (76) – ЕВЕРТОН Бала, Браз.

23 (142) – Роман ПРОХАЗКА, Слвк

22 (85) – ПАУЛИНЬО, Браз.

21 (108) – Дарко ТАСЕВСКИ, Сев. Мак.

19 (25) – Базил ДЕ КАРВАЛЬО, Сен.

19 (58) – Антонио АНИЕТЕ, Исп.

18 (47) – РИКАРДИНЬО, Браз.

17 (38) – Найджъл РОБЕРТА, Нид.

В скоби са изиграните шампионатни мачове.

Още от БГ Футбол

Христо Стоичков: Нека има здраве, радост и повече усмивки във всеки дом

Христо Стоичков: Нека има здраве, радост и повече усмивки във всеки дом

  • 12 апр 2026 | 09:12
  • 1029
  • 3
БФС: Нека Великден донесе здраве, вяра и вдъхновение във всеки дом

БФС: Нека Великден донесе здраве, вяра и вдъхновение във всеки дом

  • 12 апр 2026 | 09:07
  • 532
  • 0
Левски: Нека всички, независимо от цветове, пристрастия и каквито и да било различия помежду ни, бъдем по-смирени и добри

Левски: Нека всички, независимо от цветове, пристрастия и каквито и да било различия помежду ни, бъдем по-смирени и добри

  • 12 апр 2026 | 09:04
  • 3884
  • 14
"Армейците" към феновете си: Продължавайте да вярвате, да обичате и да подкрепяте любимия ЦСКА

"Армейците" към феновете си: Продължавайте да вярвате, да обичате и да подкрепяте любимия ЦСКА

  • 12 апр 2026 | 09:00
  • 3356
  • 15
Петков с цял мач и жълт картон при загуба на Ал-Таавон

Петков с цял мач и жълт картон при загуба на Ал-Таавон

  • 12 апр 2026 | 01:40
  • 1520
  • 0
Агне и купа за отбора на Еньо Кръстовчев и Марто Кавдански

Агне и купа за отбора на Еньо Кръстовчев и Марто Кавдански

  • 11 апр 2026 | 17:42
  • 3044
  • 2
Водещи Новини

Великденската статистика между ЦСКА и Левски

Великденската статистика между ЦСКА и Левски

  • 12 апр 2026 | 12:17
  • 12251
  • 22
В Реал Мадрид никой не се предава, увери Флорентино Перес

В Реал Мадрид никой не се предава, увери Флорентино Перес

  • 12 апр 2026 | 13:54
  • 1593
  • 3
Христос Воскресе!

Христос Воскресе!

  • 12 апр 2026 | 09:16
  • 3739
  • 9
Историческо! Жена стана треньор на отбор от Бундеслигата

Историческо! Жена стана треньор на отбор от Бундеслигата

  • 12 апр 2026 | 10:58
  • 14017
  • 34
Челси и Сити в битка на живот и смърт

Челси и Сити в битка на живот и смърт

  • 12 апр 2026 | 10:52
  • 4197
  • 3
Ювентус надхитри Аталанта и се доближи до топ 3

Ювентус надхитри Аталанта и се доближи до топ 3

  • 11 апр 2026 | 23:39
  • 15839
  • 6