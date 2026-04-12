Компани: Справихме се добре

Венсан Компани коментира разгромната победа на неговия Байерн (Мюнхен) с 5:0 при гостуването на Санкт Паули, която почти гарантира титлата на баварците и постави клубен рекорд. Вече шампионите имат 105 отбелязани гола в 29 изиграни мача, а при победа в следващия кръг и и грешна стъпка на Борусия (Дортмунд) короната със сигурност ще остане в Бавари.я
Байерн записа разгром, подобри рекорд и след седмица може да е шампион
“Като цяло ми харесва, че нашият отбор е свързан с голове. Това е просто част от Байерн и нашия отбор. Разбирам, че винаги е по-лесно, когато печелиш – не съм наивен. Но все още вярвам, че правим всичко възможно, за да бъдем наистина едно семейство.
Справихме се добре, но правихме същото, дори когато нещата не вървяха добре. Това ми дава усещането, че може би затова постигаме това, което правим сега. Не винаги с един и същ стартов състав, а с цял отбор, който е конкурентноспособен и се подкрепя”, каза Компани.