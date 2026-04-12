Компани: Справихме се добре

Венсан Компани коментира разгромната победа на неговия Байерн (Мюнхен) с 5:0 при гостуването на Санкт Паули, която почти гарантира титлата на баварците и постави клубен рекорд. Вече шампионите имат 105 отбелязани гола в 29 изиграни мача, а при победа в следващия кръг и и грешна стъпка на Борусия (Дортмунд) короната със сигурност ще остане в Бавари.я

Байерн записа разгром, подобри рекорд и след седмица може да е шампион

“Като цяло ми харесва, че нашият отбор е свързан с голове. Това е просто част от Байерн и нашия отбор. Разбирам, че винаги е по-лесно, когато печелиш – не съм наивен. Но все още вярвам, че правим всичко възможно, за да бъдем наистина едно семейство.

Kompany on the positive atmosphere in the team and at the club: "I know it's always easier when you're winning – I'm not naive about that. But I still think we try everything to truly be a family. We're doing well today, but we did this even when things weren't going so well.… pic.twitter.com/dLMmuwQKBc — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 11, 2026

Справихме се добре, но правихме същото, дори когато нещата не вървяха добре. Това ми дава усещането, че може би затова постигаме това, което правим сега. Не винаги с един и същ стартов състав, а с цял отбор, който е конкурентноспособен и се подкрепя”, каза Компани.