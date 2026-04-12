  • 12 апр 2026 | 02:44
Топалова отпадна на крачка от финала на сингъл в САЩ

Гергана Топалова отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Бонита Спрингс (Флорида, САЩ) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 1 българка отстъпи пред шестата в схемата представителка на домакините Ели Шопе с 6:2, 2:6, 5:7 за малко повече от два часа на корта.

Топалова спечели убедително първия сет, но загуби втората част, след като допусна три пробива. В решителния трети сет тя поведе с 2:0, съперничката й изравни, след което българката не удържа подаването си в 11-ия гейм и загуби мача.

Преди тази среща 26-годишната Топалова елиминира три съпернички.

