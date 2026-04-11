Новата надежда на пловдивското гребане Христо Брънзалов: Искам да достигна световния елит

Дълги години Кристиан Василев беше не само най-добрият пловдивски гребец, но и най-добрият български гребец. Пловдивчанинът прекрати кариерата си, а след него именно Христо Брънзалов е новата надежда на пловдивското гребане. 20-годишният състезател на гребен клуб "Пловдив" с треньор Екатерина Чакова той е и в състава на националния отбор, където треньор е легендата Румяна Нейкова. Пловдивчанинът ще участва на Световната купа през юни на Гребната база. Брънзалов жъне сериозни успехи той е многократен републикански шампион, има медали от Балканиада, участвал е през миналата година на Световно и Европейско първенство до 23 години. Той завърши пловдивското спортно училище "Васил Левски", а сега е студент в НСА.

За какво мечтае младият гребец, какво си поставя като цел и за как стартира в спорта той разкара в интервю пред TrafficNews.

- Как се насочи към гребането и тренирал ли си други спортове преди това?

- Не, преди това не съм тренирал други спортове. Стартирах през 2020 година. Моят баща и чичо ме доведоха тук, на гребната база в Пловдив, тъй като се познаваха с моята треньорка. Тя ми показа как стават нещата, спортът ме „грабна“ и ми хареса

- Кога дойдоха първите успехи?

- При мен ситуацията е малко по-различна, защото мрънках повече в началото. Започнах да тренирам наистина сериозно едва от декември 2023 година. Първият ми голям успех дойде през септември 2024 г. на Балканското първенство, където завърших втори.

- Как съчетаваш натоварените тренировки с образованието?

- Завърших пловдивското спортно училище. В момента съм студент в Националната спортна академия (НСА) със специалност „Треньор по гребане“ и обмислям да запиша и втора специалност. Нямам проблем да съчетавам двете неща.

- Пловдивчанинът Кристиян Василев дълги години беше лицето на българското гребане. Имаш ли амбицията да вървиш по неговите стъпки и дори да го задминеш?

- Иска ми се не само да вървя по неговите стъпки, но и да постигна още по-големи успехи. Всичко зависи от подготовката, а засега тя върви добре

- Има ли напрежение, защото сега очакванията към теб се увеличават?

- Усеща се известна тежест от очакванията, тъй като той дълго време беше единственият ни водещ гребец, а сега идва новото поколение. Ние все още „прохождаме“ при мъжете, но вярвам, че някой ден отново ще зарадваме България.

- Кои са твоите идоли в спорта?

- От българските спортисти това е нашата олимпийска шампионка Румяна Нейкова. От световния елит се възхищавам на немския гребец Оливър Зайдлер.

- Сега имаш възможността да тренираш именно с Румяна Нейкова в националния отбор. Какво е чувството?

- Тя и Свилен Нейков са невероятни професионалисти. Знаят точно от какво имаме нужда във всеки момент и правят най-правилните неща за нашата подготовка.

- Предстои Световна купа в Пловдив, където ще се състезаваш при мъжете. Какви са очакванията ти?

- Нямам огромни очаквания за това конкретно състезание, тъй като ще премеря сили с мъжете, а не в моята възрастова група. За мен това ще бъде важен старт, за да видя на какво ниво съм спрямо международната конкуренция.

- Кои са най-силните държави в гребането в момента?

- Най-силните държави в момента са Германия, Гърция и Турция, като почти всички страни са на топ ниво.

- Пловдив разполага с най-добрата база у нас, но често се обсъжда нуждата от втори гребен канал. Какво е твоето мнение?

- Втори канал е чудесна идея, защото в повечето развити държави е така – в единия загряваш, а в другия се състезаваш, без лодките да си пречат. Панчарево също е хубаво място, но дистанцията там е само около 1100 метра, което не е достатъчно за нашите стандарти от 2 км.

- Какви са личните ти цели и мечти за бъдещето?

- Мечтата ми за тази година е да вляза в топ 12 на Световното първенство. На Европейското първенство ще се боря за участие в Финал А. Генералната ми цел е да бъда част от световния и европейския елит.

- Какво ще си пожелаеш?

- Пожелавам си да не се отказваме и да продължаваме да натискаме, защото рано или късно резултатите ще дойдат.

