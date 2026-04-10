  • 10 апр 2026 | 19:16
Марица елиминира ЦСКА и ще играе за титлата

Българският волейболен шампион при жените Марица (Пловдив) се класира за финала в Националната волейболна лига Демакс. "Жълто-сините" бяха категорични и в третия мач от полуфиналната серия срещу ЦСКА и така след трети пореден успех пловдивчанки затвориха серията с 3-0 победи.

Състезателките на Ахметджан Ершимшек отново използваха домакинското си преимущество, за да се наложат в третия двубой в зала "Строител" с 3:0 (25:13, 25:19, 25:16).

Така шампионките продължават преследването на 12-а поредна титла в първенството. В битката за трофея Марица чака победителя от другия полуфинал, противопоставящ отборите на Левски и ЦПВК. След две изиграни срещи резултатът в елиминацията е равен – 1:1 победи.

Мачът между Марица и ЦСКА бе белязан и от радостно събитие. В игра за пловдивския тим след дълго отсъствие се завърна Добрина Христоскова.

Срещата започна равностойно и двата тима стояха близо в резултата до 9:9. Тогава обаче шампионките взеха инициативата и с поредица от добри сервиси направиха серия от десет поредни спечелени разигравания за 19:9. Това са оказа решаващо и воденият от Ахметджан Ершимшек тим взе първата част с категоричното 25:13.

Шампионките бяха убедителни и във втория. В него те поведоха с 9:5 и постепенно увеличиха аванса си до 18:9. Впоследствие Жълто-сините затвориха и втората част с атака на Боряна Ангелова за 25:19.

В третия гейм маричанки започнаха с аванс от 6;2, но ЦСКА изравни до 10:10. Последва серия от четири безответни точки за Марица и преднината на домакините се запази до 18:14. В заключителните разигравания пловдивчанки показаха своята класа и се поздравиха с крайния успех след 25:16.

Ива Дудова и Александра Китипова реализираха по 12 точки за победата на шампионките, а по 9 добавиха Виктория Коева и Боряна Ангелова.

Още от Волейбол

Край на сезона за Венислав Антов и Туркоа след нова загуба от Сет

Край на сезона за Венислав Антов и Туркоа след нова загуба от Сет

  • 10 апр 2026 | 14:19
  • 1130
  • 0
Локомотив Авиа с важна крачка към финала на efbet Супер Волей

Локомотив Авиа с важна крачка към финала на efbet Супер Волей

  • 9 апр 2026 | 20:27
  • 16083
  • 14
Промяна в началния час на полуфинал №4 между ЦСКА и Левски София на 14 април

Промяна в началния час на полуфинал №4 между ЦСКА и Левски София на 14 април

  • 9 апр 2026 | 18:39
  • 1456
  • 0
Супер Алекс Николов с 18 точки, Лубе изравни полуфинала срещу Верона

Супер Алекс Николов с 18 точки, Лубе изравни полуфинала срещу Верона

  • 8 апр 2026 | 23:47
  • 4316
  • 2
Жасмин Величков и Монца продължават борбата за 5-ото място в Италия

Жасмин Величков и Монца продължават борбата за 5-ото място в Италия

  • 8 апр 2026 | 23:21
  • 2849
  • 0
Александър Попов: Не успявахме да водим играта, така както започнахме

Александър Попов: Не успявахме да водим играта, така както започнахме

  • 8 апр 2026 | 22:48
  • 1456
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

"Бяла" легенда шокира Славия в 94-ата минута навръх 113-ия рожден ден на клуба, битката за оцеляване ще е жестока

"Бяла" легенда шокира Славия в 94-ата минута навръх 113-ия рожден ден на клуба, битката за оцеляване ще е жестока

  • 10 апр 2026 | 19:56
  • 21251
  • 102
Мамаду Диало върна ЦСКА 1948 в тройката срещу 10 от Ботев (Враца)

Мамаду Диало върна ЦСКА 1948 в тройката срещу 10 от Ботев (Враца)

  • 10 апр 2026 | 17:26
  • 27953
  • 54
Нападател на ЦСКА 1948: Само ние играхме футбол, правеха се на хитри, но знаете как е, когато има стимули от други отбори

Нападател на ЦСКА 1948: Само ние играхме футбол, правеха се на хитри, но знаете как е, когато има стимули от други отбори

  • 10 апр 2026 | 17:48
  • 9857
  • 25
Спартак се изравни с Добруджа и направи жестока битката за оцеляване

Спартак се изравни с Добруджа и направи жестока битката за оцеляване

  • 10 апр 2026 | 14:53
  • 33101
  • 32
Нов роден “шедьовър”! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

Нов роден “шедьовър”! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

  • 10 апр 2026 | 13:59
  • 36298
  • 39
Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

  • 10 апр 2026 | 10:04
  • 50370
  • 202