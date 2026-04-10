Марица елиминира ЦСКА и ще играе за титлата

Българският волейболен шампион при жените Марица (Пловдив) се класира за финала в Националната волейболна лига Демакс. "Жълто-сините" бяха категорични и в третия мач от полуфиналната серия срещу ЦСКА и така след трети пореден успех пловдивчанки затвориха серията с 3-0 победи.

Състезателките на Ахметджан Ершимшек отново използваха домакинското си преимущество, за да се наложат в третия двубой в зала "Строител" с 3:0 (25:13, 25:19, 25:16).

Така шампионките продължават преследването на 12-а поредна титла в първенството. В битката за трофея Марица чака победителя от другия полуфинал, противопоставящ отборите на Левски и ЦПВК. След две изиграни срещи резултатът в елиминацията е равен – 1:1 победи.

Мачът между Марица и ЦСКА бе белязан и от радостно събитие. В игра за пловдивския тим след дълго отсъствие се завърна Добрина Христоскова.

Срещата започна равностойно и двата тима стояха близо в резултата до 9:9. Тогава обаче шампионките взеха инициативата и с поредица от добри сервиси направиха серия от десет поредни спечелени разигравания за 19:9. Това са оказа решаващо и воденият от Ахметджан Ершимшек тим взе първата част с категоричното 25:13.

Шампионките бяха убедителни и във втория. В него те поведоха с 9:5 и постепенно увеличиха аванса си до 18:9. Впоследствие Жълто-сините затвориха и втората част с атака на Боряна Ангелова за 25:19.

В третия гейм маричанки започнаха с аванс от 6;2, но ЦСКА изравни до 10:10. Последва серия от четири безответни точки за Марица и преднината на домакините се запази до 18:14. В заключителните разигравания пловдивчанки показаха своята класа и се поздравиха с крайния успех след 25:16.

Ива Дудова и Александра Китипова реализираха по 12 точки за победата на шампионките, а по 9 добавиха Виктория Коева и Боряна Ангелова.