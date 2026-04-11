Мира Андреева ще срещне Анастасия Потапова за трофея в Линц

Поставената под номер 1 Мира Андреева победи с 6:4, 6:1 Елена Габриела Русе на полуфиналите на тенис турнира за жени в Линц, който е с награден фонд 1.049 милиона евро. Така тя достигна втори финал за годината, след като по-рано спечели титлата в Аделаида.

Андреева, десета в ранглистата на УТА за тази седмица, надигра тотално намиращата се със 77 позиции назад Русе. Първият сет бе по-оспорван и двете си размениха пет пробива, но рускинята направи поредни в осмия и десетия гейм, за да затвори частта.

Вторият сет премина изцяло под контрола на Андреева, която записа пробиви в четвъртия и шестия гейм. Тя пропиля два мачбола и се възползва от третия пореден, за да приключи двубоя след час и 27 минути на корта.

Съперничка на Андреева по пътя към пета титла в кариерата й ще бъде Анастасия Потапова, която се наложи с 6:4, 6:2 срещу Дона Векич във втория полуфинал. Рускинята, която прие да се състезава за Австрия преди началото на този сезон, има три трофея в професионалния тенис.