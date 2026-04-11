България надигра Исландия за първата си победа на Световното първенство по хокей на лед

Българският национален отбор по хокей на лед записа първата си победа на Световното първенство за мъже, след като се наложи с 3:1 над Исландия в предпоследния си мач от Група 2 на Дивизия II. Двубоите се провеждат в "Зимния дворец" в столицата, а България заема последното шесто място с три точки.

Исландия пък допусна неочаквана загуба и не успя да оглави групата, оставайки с точка зад лидера Израел.

Националите получиха две наказания през първата третина, но ограничиха исландците до девет удара и не допуснаха гол. Ангел Джоров получи ново наказание за препъване със стик след 33 минути игра, но българите не само блокираха за трети път съперника, а и вкараха чрез Семьон Кареев 16 секунди преди изтичане на наказанието.

Кареев записа и асистенция с гол на Ерик Блинов в средата на последната третина, а Алекс Свеинсон върна съперника в мача 2:45 минути преди сирената. Исландия изкара вратаря Хелги Иварсон в търсене на изравняване, но вместо това Никола Чальов вкара на празна мрежа и оформи крайния резултат.

Вратарят на българския отбор Иван Стойнов бе с основна заслуга за победата, след като отрази 33 от 34 удара към вратата си. В последния си мач националите ще срещнат отбора на Тайван в неделя от 20:00 часа, отново в "Зимния дворец" в София. Нова победа ще изпрати българите на пето място в крайното класиране и те ще избегнат изпадане в дивизия III, група А.