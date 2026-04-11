Два гола на Игор Тиаго не стигнаха за победа на Брентфорд срещу Евертън

Два от отборите, които се борят за участие в евротурнирите, а дори и за място в топ 5 - Брентфорд и Евертън, направиха много интересен двубой, в който обаче не успяха да се победят и да догонят Ливърпул, завършвайки 2:2. На два пъти "пчеличките" повеждаха с голове на Игор Тиаго (3'-д, 76'), който вече има 21 попадения в Премиър лийг и изостава само на един гол от Ерлинг Холанд. "Карамелите" обаче изравняваха чрез Бето (26') и Киърнън Дюсбъри-Хол (91').

🚨| Premier League Golden Boot Race Heating Up. ⚽🔥



▪️Erling Haaland – 𝟐𝟐

▪️Igor Thiago – 𝟐𝟏

▪️Antoine Semenyo – 𝟏𝟓

▪️João Pedro – 𝟏𝟒

▪️Viktor Gyökeres – 𝟏𝟐



Кийт Андрюс се завърна към схемата с четирима защитници. Микел Дамсгор и Данго Уатара започнаха днес. Игор Тиаго за пореден път водеше атаката.

Дейвид Мойс бе направил само една промяна в сравнение с гръмката победа над Челси. Джарад Брантуейт започна за сметка на Майкъл Кийн.

Още във втората минута домакините получиха дузпа, след като Кевин Шаде излезе очи в очи с Пикфорд и опита премине покай него, но стражът го препъна. Игор Тиаго бе точен от бялата точка, въпреки че Пифорд хвана ъгъла. Ударът на бразилския национал обаче бе точно до гредата - 1:0. Това беше 20-ият му гол в Премиър лийг от началото на сезона.

Евертън пое инициативата и Келъхър трябваше да прави изключително двойно спасяване след удари на Гей и Бето. В 26-ата минута обаче именно Бето изравни резултата, след като засече с глава центриране на Идриса Гей. Домакините имаха претенции, че преди това О'Брайън е извършил нарушение в атака срещу Люис-Потър, но такова не беше отсъдено.

В 38-ата минута Шаде бе близо до това отново да изведе Брентфорд напред, след като засече с глава центриране от корнер, но топката срещна гредата. След това Пикфорд се намеси добре, за да избие удар отблизо на Уатара. Това бе втората добра намеса на английския национален вратар, който по-рано бе отразил и опасен удар от границата на наказателното поле на Йенсен.

През втората част двубоят остана все така динамичен. Още в 48-ата минута удар на Колинс с глава срещна гредата. След това и Шаде пропусна добра възможност за домакините.

В 65-ата минута Келъхър се намеси добре за пореден път, спасявайки с крак удар на Ндиайе. В 73-тата бившият вратар на Ливърпул спаси и шут отблизо на Дюсбъри-Хол.

Три минути след това късметът се усмихна на Игор Тиаго и той реализира втори гол, макар че нямаше голяма заслуга за него. Кайоде проби отдясно и с тривела насочи топката към далечния ъгъл. Кълбото рикошира в бразилеца и влезе във вратата.

В 88-ата минута Келъхър направи поредно спасяване след удар на Джордж, но в първата минута на добавеното време Евертън изравни след удар на Дюсбъри-Хол от малък ъгъл.

