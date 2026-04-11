Игор Тиаго с историческо постижение

Нападателят на Брентфорд Игор Тиаго, който наскоро дебютира за националния отбор на страната си, стана първият бразилец, който отбелязва 20 гола в рамките на един сезон в Премиър лийг. Бившият голмайстор на Лудогорец се разписа още в третата минута на двубоя с Евертън, когато бе точен от дузпа. Зад Тиаго остават Роберто Фирмино, Габриел Мартинели и Матеус Куня, които имат максимум по 15 попадения за една кампания в Премиър лийг.
Игор Тиаго стана и едва третият футболист в историята на Брентфорд, който достига кота 20 в един сезон в английския елит. Другите двамата са Айвън Тони и Брайън Мбемо.
Друг интересен факт е, че Тиаго е изпълнил 10 дузпи за Брентфорд от началото на сезона, като е реализирал девет от тях.
В общото подреждане при голмайсторите през настоящия сезон Игор Тиаго в момента изостава на два гола зад Ерлинг Холанд.
