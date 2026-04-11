Игор Тиаго с историческо постижение

Нападателят на Брентфорд Игор Тиаго, който наскоро дебютира за националния отбор на страната си, стана първият бразилец, който отбелязва 20 гола в рамките на един сезон в Премиър лийг. Бившият голмайстор на Лудогорец се разписа още в третата минута на двубоя с Евертън, когато бе точен от дузпа. Зад Тиаго остават Роберто Фирмино, Габриел Мартинели и Матеус Куня, които имат максимум по 15 попадения за една кампания в Премиър лийг.

🚨 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗: Igor Thiago becomes the 𝗙𝗜𝗥𝗦𝗧 Brazilian in history to score 20+ goals in a Premier League season.



Most goals scored by Brazilian players in a single Premier League campaign:



🇧🇷 Igor Thiago — 20 (2025/26)

🇧🇷 Matheus Cunha — 15 (2024/25)

🇧🇷 Gabriel… — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) April 11, 2026

Игор Тиаго стана и едва третият футболист в историята на Брентфорд, който достига кота 20 в един сезон в английския елит. Другите двамата са Айвън Тони и Брайън Мбемо.

Друг интересен факт е, че Тиаго е изпълнил 10 дузпи за Брентфорд от началото на сезона, като е реализирал девет от тях.

В общото подреждане при голмайсторите през настоящия сезон Игор Тиаго в момента изостава на два гола зад Ерлинг Холанд.

Igor Thiago em cobranças de pênalti por Brentford e Brasil na temporada 2025/26:



⚔️ 10 pênaltis cobrados

✅ 9 pênaltis convertidos (1 em disputa!)

❌ 1 pênalti perdido

📊 90.0% aproveitamento (!)



🎯🎯 pic.twitter.com/kWXLK1TBUG — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 11, 2026

Снимки: Gettyimages