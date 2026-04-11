Росица Денчева: Представихме се добре и изпълнихме задачата ни

  11 апр 2026 | 18:00
Българските националки по тенис за жени се представиха добре и изпълниха задачата да се изкачат в следващата група на турнира по тенис за жени "Били Джийн Кинг къп", заяви Росица Денчева. Българките надделяха над Кипър с 2:0 във финалния плейоф на надпреварата в Баня Лука (Босна и Херцеговина).

"Мисля, че се представихме добре и изпълнихме задачата да се изкачим в следващата група. Лично аз не бих казала, че изиграх най-добрите си мачове. Може и по-добре, но се радвам, че ги спечелих. В този отбор имаше по-силно изразен отборен дух и бяхме една идея по-сплотени. Това беше основната разлика (с миналата година)", каза Денчева, цитирана на официалния уебсайт на федерацията.

Българската националка, номер 507 в света, записа победа със 7:6(4), 6:3 срещу Нина Андронику днес, но призна, че е била скована от напрежението.

"Имаше много големи притеснения. Това беше най-лошият мач, който изиграх, именно заради напрежението и важността му. Бях скована, но успях да го спечеля", добави тя.

Елизара Янева се наложи убедително във втората среща на сингъл с 6:0, 6:2 над Андреа Папакириаку за 44 минути.

"Щастлива съм, че успяхме да се изкачим в по-горната група и да спечелим почти всички мачове. Имаше напрежение, но в положителен смисъл – по-скоро вълнение. Атмосферата беше много положителна. Имахме голяма подкрепа по време на мачовете и беше много забавно", заяви Янева след края на турнира.

"Искам занапред да играем по най-добрия начин и да побеждаваме най-силните отбори", добави тя.

Принос за успеха имаха всички националки. По-рано на турнира Денислава Глушкова осигури крайния успех срещу Република Северна Македония след убедително представяне срещу Сара Митевска.

"Много съм щастлива и доволна от резултата, който постигнахме. Нямам думи, с които да опиша тази победа. За мен е огромна чест да играя за България. Винаги е било така и така ще бъде. Горда съм, че съм част от този отбор. Надявам се тази енергия да ме отведе до още по-големи успехи", заяви Глушкова.

Преди нейната победа Лидия Енчева даде аванс на българките след категорична победа над Зара Зафировска.

"Представихме се много добре и категорично. Хареса ми как играха всички момичета, както и моето собствено представяне. Повече не мога да желая. В момента съм в добра форма и се надявам да продължи така", добави Енчева.

