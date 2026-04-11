Нямам търпение да играя с Алкарас пред родна публика

Валентен Вашеро продължи историческия си поход в петък на “Мастърс”-а в Монте Карло, където стана първият тенисист от Монако, достигнал до полуфиналите в Княжеството.

Подкрепян от бурна публика на корт Rainier III, Вашеро се наложи над петия поставен Алекс де Минор с 6-4, 3-6, 6-3, записвайки четвърта победа срещу играч от топ 10 и осигурявайки си полуфинал срещу световния №1 Карлос Алкарас.

„Огромна чест е да съм на полуфиналите заедно с тримата най-добри играчи от последните години“, каза Вашеро. „Нямам търпение да играя срещу Карлос утре в родния си град – невероятно е.“

По-рано през седмицата той спечели трудни трисетови победи срещу Хуан Мануел Серундоло и Хуберт Хуркач, а също така победи Лоренцо Музети в два сета. Срещу Де Минор той спаси всичките шест брейкбола, пред които беше изправен в третия сет, и показа страхотна игра в края, за да триумфира след 2 часа и 24 минути.

„Хората по трибуните, които скандират – това са мои най-добри приятели още от 9-10-годишен“, добави той. „Рядко се случва играч да има такава подкрепа. Чувствам се невероятно щастлив, че турнирът се провежда в моя клуб.“

Силното му представяне на родна земя идва само осем месеца след сензационния му триумф в Шанхай, когато като №204 в света стана най-ниско ранкираният шампион в турнир от серията “Мастърс” от 1990 г. насам.

27-годишният тенисист влезе в Топ 40 след успеха в Шанхай, а по-късно проби и в Топ 30 след достигане до четвъртфиналите в Париж.

През този сезон Вашеро продължава възхода си и вече е №17 в ранглистата на живо на ATP. По-рано през годината той достигна четвъртфиналите в Акапулко и четвъртия кръг в Маями.