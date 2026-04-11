  11 апр 2026 | 12:29
Шампионът Италия е на крачка от финалите в "Били Джийн Кинг къп"

Италия е съвсем близо до класиране за финалите за отборния турнир по тенис "Били Джийн Кинг къп", докато рекордният шампион САЩ е изправен пред елиминация след първия ден от квалификациите.

Двукратният и настоящ първенец Италия води срещу Япония с 2:0 и се нуждае само от още една победа от трите си мача в събота, за да си осигури място в решителните сблъсъци през септември в Шънчжън, Китай. Елизабета Кочарето се наложи със 7:5, 6:2 срещу Моюка Учижима, докато Джазмин Паолини победи лесно Химено Сакацуме с 6:3, 6:1 и "адзурите" имат две победи аванс.

Великобритания вече победи с 3:1 седемкратния шампион Австралия и продължава напред в турнира.

Украйна води с 2:0 срещу Полша, докато Белгия спечели и двата двубоя на сингъл срещу САЩ, поставяйки вицешампионите от 2025 година и 18-кратни победители в големи затруднения. Само девет отбора до момента са постигали крайна победа след изоставане от 0:2 от 1995 година насам.

Белгийката Хане Вандевингел спечели със 7:6 (3), 6:3 срещу Ива Йович, докато Елизе Мертенс имаше късмет и успя да се поздрави с успех срещу Маккартни Кеслър след 7:6 (3), 2:6 и отказване на американката при 3:3 в последния сет.

Другите три срещи, Казахстан-Канада, Словения-Испания и Швейцария-Чехия, ще бъдат подновени при резултат 1:1.

