Младият състав на FUT не остави шансове на The MongolZ и ще срещне Astralis на финала на PGL Букурещ

Отборът на FUT продължава възхода си, като успя да се класира за големия финал на CS2 турнира PGL Букурещ 2026, побеждавайки The MongolZ с 2:0 (13-10, 16-14).

Младият състав впечатли с агресивна и добре организирана игра, като открадна избрания от съперника си Nuke и след това затвори серията на изключително оспорвания Mirage, решен в продължения.

Това е пореден силен резултат за тима през сезона, който вече го изкачва до №6 в световната VRS ранглиста. На върха бяха dem0n и lauNX със съответно 45 и 43 елиминации.

На финала FUT ще се изправи срещу Astralis в битката за 200 000 долара от наградния фонд. Преди това 3DMAX и The MongolZ ще спорят в битката за третото място.

