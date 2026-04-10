Аугсбург пропиля комфортен аванс срещу Хофенхайм, но и двата отбора няма да са доволни

  • 10 апр 2026 | 23:37
Аугсбург и Хофенхайм завършиха 2:2 във вълнуващ мач от 29-тия кръг на Бундеслигата. И четирите гола паднаха през първата част, като домакините водеха с 2:0 след първите 15 минути, но бързо пропиляха аванса си. Освен това Аугсбург имаше златен шанс да изтръгне победата, но пет минути преди края пропусна дузпа.

В крайна сметка от равенството и двата отбора няма да са напълно недоволни. Аугсбург записа пети пореден мач без успех и остава в средата на таблицата. Хофе пък също няма победа, само че в четири последователни мача, като заради лошата форма на тима от Зинсхайм мястото в топ 4 все повече започва да се отдалечава.

Аугсбург започна много по-добре и успя да нанесе два бързи удара по съперника си. Първо още в 11-ата минута Алексис Клод-Морис напредна добре и с много точен удар от дъгата на наказателното поле препарира национала Оливер Бауман – 1:0 за домакините. Само три минути по-късно баварците удвоиха аванса си. Австриецът Михаел Грегорич се пребори с Озан Кабак и с хубав удар от дистанция направи резултата 2:0 за Аугсбург.

Хофе все пак запази самообладание и успя да върне едно попадение в 35-ата минута. Голът бе изцяло чешки, след като Владимир Цоуфал центрира от корнер, а бранителят Робин Хранац с глава вкара в мрежата на Фин Дамен – 2:1. Това още повече въодушеви гостите от Зинсхайм, които седем минути по-късно възстановиха равенството. Фисник Аслани намери чудесно с пета Базумана Туре, който от почти нулев ъгъл и с помощта на страничната греда намери мрежата – 2:2. В края на това вълнуващо полувреме Грегорич отново можеше да изведе отбора си напред и да се разпише, но шутът му от наказателното поле нацели напречната греда на Хофенхайм.

Второто полувреме бе доста по-спокойно. В 65-ата минута Фисник Аслани можеше да осъществи пълен обрат за гостите, но ударът му с глава мина встрани от вратата на Дамен. Пет минути преди края на редовното време Аугсбург получи страхотна възможност да вземе победата, след като Бернардо спъна в наказателното си поле Антон Каде и домакините получиха дузпа. Клод-Морис застана на бялата точка, но прати топката над вратата и пропусна. Така двата отбора поделиха точките.

Снимки: Imago

