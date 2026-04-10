Берое спря серията от загуби с успех над Левски

  • 10 апр 2026 | 22:50
Берое се наложи над Левски с 92:76 в среща от 30-ия кръг на Националната баскетболна лига, а срещата противопостави два отбора в долната половина на класирането. Домакините от Стара Загора обаче влязоха по-добре в срещата и диктуваха темпото в първите три части от срещата, като спечелиха всяка една от тях.

Още до полувремето Берое водеше категорично с 54:32 и до края не позволи изненади и така сложи край на серията си от четири поредни загуби.

„Сините“ стопиха пасива си в последната четвърт, когато и двата отбора започнаха с ротациите.

Дарайъс Куинсбери вкара 21 точки за домакините от Берое, Брет Рийд и Милен Захариев добавиха по 16. За Левски най-резултатни с по 16 бяха Седариан Рейнс и Андон Вачев.

