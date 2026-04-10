  3. Черно море Тича записа 20-ата си победа за сезона в НБЛ

  • 10 апр 2026 | 22:19
Черно море Тича спечели 20-ата си победа от началото на сезона в НБЛ. Момчетата на треньора Васил Евтимов трудно победиха Миньор в изключително интересн мач със 103:89 и прекъснаха серията на перничани от 2 поредни победи. Варненският тим пък прекъсна своята поредица от две поражения.

Гостите започнаха по-добре срещата, възползваха се от грешки в играта и стрелбата на домакините и поведоха в началото с 9:5. Миньор на три пъти успяваше да дръпне с 6 точки, но с добра игра през последните две минути и половина на първия период играчите на Черно море Тича вкараха 9 срещу 5 точки и гостите взеха частта с 19:18. Последните две точки на домакините бяха от кош със сирената на Алонзо Гафни. През втората четвърт играчите на треньора Васил Евтимов показа съвсем различна игра. За почти четири минути игра домакините вкараха 12 безответни точки и дръпнаха с 11 точки – 30:19. Малко по-късно с кош на Марин Маринов Черно море Тича поведе с 14 точки при 35:21 малко преди средата на втория период. На полувремето авансът на домакините бе 13 точки – 48:35.

За почти две минути игра след почивката Черно море Тича увеличи аванса си на 15 точки – 54:39. Домакините продължиха с добрата си игра и малко по-късно вече водеха със 17 точки при 60:43 по-малко от 6 минути преди края на третия период. Отборът на Миньор се възползва перфектно от няколко безрезултатни атаки на Черно море Тича и реализира серия от 10 поредни точки и намали изоставането си до 7 точки – 53:60. В самия края на периода домакините допуснаха прекалено много грешки, които позволиха на гостите да стопят пасива си до 2 точки при 67:69, но с тройка на Алонзо Гафни в самия край преди последната част резултатът бе 72:67.

След три минути и половина игра през последния период Миньор отново намали изоставането си до само 2 точки – 79:81. Тридесет секунди по-късно чрез Остин Прайс гостите изравниха резултата – 81:81, след което и поведоха с 83:81. Черно море Тича отвърна с тройка и кош от наказателен удар на Ламонт Уест и поведе с 85:83. До края на мача домакините показаха класа и много добра стрелба от зоната за три точки и спечелиха срещата.

Нова интригуваща вечер в Евролигата

Нова интригуваща вечер в Евролигата

  • 10 апр 2026 | 21:05
  • 362
  • 0
Ню Йорк подчини Бостън в НБА

Ню Йорк подчини Бостън в НБА

  • 10 апр 2026 | 10:34
  • 533
  • 0
Реал Мадрид и Валенсия постигнаха ценни победи в Евролигата

Реал Мадрид и Валенсия постигнаха ценни победи в Евролигата

  • 10 апр 2026 | 09:31
  • 532
  • 0
НБА глоби Орландо Меджик с 25 000 долара

НБА глоби Орландо Меджик с 25 000 долара

  • 10 апр 2026 | 09:23
  • 676
  • 1
Резултати в НБА

Резултати в НБА

  • 10 апр 2026 | 07:40
  • 2523
  • 0
Пропадането на Фенербахче продължи срещу Реал, Валенсия се разправи с Панатинайкос, ето резултатите от Евролигата

Пропадането на Фенербахче продължи срещу Реал, Валенсия се разправи с Панатинайкос, ето резултатите от Евролигата

  • 10 апр 2026 | 00:08
  • 4315
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Реал Мадрид 0:0 Жирона, пропуск на Белингам

Реал Мадрид 0:0 Жирона, пропуск на Белингам

  • 10 апр 2026 | 22:00
  • 3154
  • 10
"Бяла" легенда шокира Славия в 94-ата минута навръх 113-ия рожден ден на клуба, битката за оцеляване ще е жестока

"Бяла" легенда шокира Славия в 94-ата минута навръх 113-ия рожден ден на клуба, битката за оцеляване ще е жестока

  • 10 апр 2026 | 19:56
  • 30137
  • 129
Мамаду Диало върна ЦСКА 1948 в тройката срещу 10 от Ботев (Враца)

Мамаду Диало върна ЦСКА 1948 в тройката срещу 10 от Ботев (Враца)

  • 10 апр 2026 | 17:26
  • 32093
  • 58
Нападател на ЦСКА 1948: Само ние играхме футбол, правеха се на хитри, но знаете как е, когато има стимули от други отбори

Нападател на ЦСКА 1948: Само ние играхме футбол, правеха се на хитри, но знаете как е, когато има стимули от други отбори

  • 10 апр 2026 | 17:48
  • 12161
  • 32
Спартак се изравни с Добруджа и направи жестока битката за оцеляване

Спартак се изравни с Добруджа и направи жестока битката за оцеляване

  • 10 апр 2026 | 14:53
  • 35211
  • 40
Нов роден “шедьовър”! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

Нов роден “шедьовър”! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

  • 10 апр 2026 | 13:59
  • 39409
  • 44