Нито един българин не стигна до финал на Световната купа по спортна гимнастика в Осиек

Българските състезатели не успяха да се класират за финали във втория ден на квалификациите на Световната купа по спортна гимнастика в Осиек (Хърватия).

С най-предно класиране са Даниел Трифонов на прескок - 20-и с оценка 13.066 точки (13.566 първи прескок и 12.566 втори), на висилка Йордан Александров е 20-и с 12.533, а Трифонов - 21-и с 12.533 точки.

На успоредка Йордан Александров има 11.066 точки и е на 35-а позиция.

При жените на греда Никол Стоименова получи 9.500 точки и е 56-а, Виктория Венциславова има 7.700 точки и се нареди 60-а, а на земя Венциславова е 42-а с 10.900 точки, а Кристин Кръстева - 48-а с 9.000.

Утре Давид Иванов ще участва на финала на кон с гривни.

В надпреварата участват седем български състезатели.