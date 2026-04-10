Вход / Регистрирай се
Нито един българин не стигна до финал на Световната купа по спортна гимнастика в Осиек

  • 10 апр 2026 | 21:32
Българските състезатели не успяха да се класират за финали във втория ден на квалификациите на Световната купа по спортна гимнастика в Осиек (Хърватия).

С най-предно класиране са Даниел Трифонов на прескок - 20-и с оценка 13.066 точки (13.566 първи прескок и 12.566 втори), на висилка Йордан Александров е 20-и с 12.533, а Трифонов - 21-и с 12.533 точки.

На успоредка Йордан Александров има 11.066 точки и е на 35-а позиция.

При жените на греда Никол Стоименова получи 9.500 точки и е 56-а, Виктория Венциславова има 7.700 точки и се нареди 60-а, а на земя Венциславова е 42-а с 10.900 точки, а Кристин Кръстева - 48-а с 9.000.

Утре Давид Иванов ще участва на финала на кон с гривни.

В надпреварата участват седем български състезатели.

Още от Други спортове

България по хандбал отстъпи на Канада на турнира IHF Trophy във Велико Търново

България по хандбал отстъпи на Канада на турнира IHF Trophy във Велико Търново

  • 10 апр 2026 | 20:53
  • 453
  • 0
Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за 7-и пореден финал на Европейското първенство

Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за 7-и пореден финал на Европейското първенство

  • 10 апр 2026 | 20:48
  • 1239
  • 0
Налбантова след загубата на Европейското по бадминтон: Беше игра на нерви

Налбантова след загубата на Европейското по бадминтон: Беше игра на нерви

  • 10 апр 2026 | 20:28
  • 406
  • 0
Над 100 състезатели минаха кантара на Muscle Cup в Пловдив

Над 100 състезатели минаха кантара на Muscle Cup в Пловдив

  • 10 апр 2026 | 19:26
  • 1443
  • 1
Най-сериозният конкурент на Карлос Насар се отказа да се бори с него

Най-сериозният конкурент на Карлос Насар се отказа да се бори с него

  • 10 апр 2026 | 15:05
  • 5397
  • 0
Националният тим на България за девойки до 19 години по хандбал постигна успех срещу Канада

Националният тим на България за девойки до 19 години по хандбал постигна успех срещу Канада

  • 10 апр 2026 | 11:39
  • 525
  • 0
Водещи Новини

Реал Мадрид 0:0 Жирона, пропуск на Белингам

Реал Мадрид 0:0 Жирона, пропуск на Белингам

  • 10 апр 2026 | 22:00
  • 3142
  • 10
"Бяла" легенда шокира Славия в 94-ата минута навръх 113-ия рожден ден на клуба, битката за оцеляване ще е жестока

"Бяла" легенда шокира Славия в 94-ата минута навръх 113-ия рожден ден на клуба, битката за оцеляване ще е жестока

  • 10 апр 2026 | 19:56
  • 30110
  • 129
Мамаду Диало върна ЦСКА 1948 в тройката срещу 10 от Ботев (Враца)

Мамаду Диало върна ЦСКА 1948 в тройката срещу 10 от Ботев (Враца)

  • 10 апр 2026 | 17:26
  • 32082
  • 58
Нападател на ЦСКА 1948: Само ние играхме футбол, правеха се на хитри, но знаете как е, когато има стимули от други отбори

Нападател на ЦСКА 1948: Само ние играхме футбол, правеха се на хитри, но знаете как е, когато има стимули от други отбори

  • 10 апр 2026 | 17:48
  • 12155
  • 32
Спартак се изравни с Добруджа и направи жестока битката за оцеляване

Спартак се изравни с Добруджа и направи жестока битката за оцеляване

  • 10 апр 2026 | 14:53
  • 35206
  • 40
Нов роден “шедьовър”! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

Нов роден “шедьовър”! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

  • 10 апр 2026 | 13:59
  • 39386
  • 44